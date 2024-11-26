2 otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da, 2 otomobilin çarpması sonucu annesiyle 14 Kasım'da yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 14 Kasım'da yaya geçidinde, annesi 44 yaşındaki Rovva Hammud ile 2 otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki Emirhan Hammud, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi işlemleri için morga götürüldü.

Aynı kazada yaralanan annenin tedavisi ise Çukurova Devlet Hastanesinde sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Adana'da 14 Kasım'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Rovva Hammud ve oğlu Emirhan Hammud'a önce Ali K'nin kullandığı otomobil, ardından Resul Can K. idaresindeki otomobil çarpmış, anne ve oğlu yaralanmıştı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.