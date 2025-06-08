2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen O.Y. (31) yönetimindeki 27 AEK 804 plakalı otomobile, A.Ç. idaresindeki 41 AFA 012 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AEK 804 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü O.Y. ile yanındaki G.Y. (55), F.Y. (37), Z.K.(6) ve M.Y. (55) yaralandı. Çevredekileri ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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