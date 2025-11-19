2 polis yargılanıyor: Ayşe Tokyaz davasında görevsizlik kararı

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen polis 2 sanığın "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından yargılandığı davada, mahkeme görevsizlik kararı verdi.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık polis N.Ç, müştekiler ölen Ayşe Tokyaz’ın annesi Halime Tokyaz ile kardeşi Esra Tokyaz ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Z.B'de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Tutuklu sanık N.Ç, "Ben dosyaları haftada bir silerim ama bu bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Yer kaplamasın diye silerim. Ben Cemil Koç'a da bilgi vermedim" dedi.

Tutuksuz sanık Z.B, bu olayla hiçbir ilgisi yokken organize bir suç örgütünde adının geçtiğini iddia ederek, "Haberlerde ve basında bu şekilde haberler yapıldı. Birçok polisin adı bu işe karıştı. Cemil Koç, benden ilk sorgulamayı yapmamı istediğinde, ne cinayetten ne de başka olaylardan haberdar değildim. Ben bu olayın detaylarını olay basına düştükten sonra öğrendim. Ben Cemil Koç'u tanımıyorum. Ben N.Ç'yi tanıyorum. N.Ç. bana, bir arkadaşının işini yapmamı istediği için bu işi yaptım" ifadelerini kullandı.

MESAJLAR MAHKEMEYE SUNULDU

Müşteki Esra Tokyaz ile avukatları da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, soruşturması tamamlanan cinayet dosyasıyla bu davanın birleştirilmesini istedi.

Müşteki avukatları, sanık N.Ç'nin zanlı Cemil Koç'a, Esra Tokyaz'ın ifadesine ilişkin ekran görüntüsü gönderdiği mesajlarını mahkemeye sundu.

Bunun üzerine söz alan sanık N.Ç, "Ben kesinlikle Cemil'e fotoğraf göndermedim" iddiasında bulundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suç işleme kastı ile hareket etmediğini savunarak, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Bu sırada, müşteki Esra Tokyaz, "Sanki bu suçu ben işlemişim gibi savunma yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

"DOSYA AĞIR CEZADA GÖRÜLSÜN"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında sanıkların "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanmaları gerektiğinden, görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etti.

Söz verilen sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme, sanık N.Ç.'nin, Cemil Koç'un eylemleri yönünden yardım eden sıfatı ile delillerin bir bütün halde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "nitelikli kasten öldürmeye yardım etme" suçunun takdir ve tartışmasının üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğunu gözeterek, dava dosyasıyla ilgili görevsizlik kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da, müşteki Esra Tokyaz'ın, kardeşi maktul Ayşe Tokyaz'ın eski polis sanık Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, 13 Temmuz'da maktul Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde Eyüpsultan'da yeşillik alanda bulunmasının ardından müşteki Esra Tokyaz'ın ifadesinin alındığı belirtilmişti.

Tokyaz'ı öldürdüğü belirtilen Cemil Koç'un 12 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ı WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu belirttiği ve bunun üzerine sanıkla bilgiyi paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı iddianamede anlatılmıştı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, iddianamede, tutanağa "Polnet-4" sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis N.Ç.'ye ait ekrandan erişim sağlandığının öğrenildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık N.Ç.'nin diğer sanık Z.B. tarafından kendisine gönderilen olay özetine ilişkin evrakı şüpheli Cemil Koç'a göndermediği ve olay hakkında bilgi aktarmadığı şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği aktarılmıştı.

TUTANAĞA HUKUKSUZ ŞEKİLE ULAŞTI

Sanık N.Ç.'nin, arkadaşı olan eski polis memuru ve kasten öldürme suçunun şüphelisi Cemil Koç'un isteği üzerine, sanık Z.B.'ye sorgulama yaptırdığı anlatılan iddianamede, gelen tutanaktan Koç'a bilgi verdiği, bu nedenle tutanağa hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı vurgulanmıştı.

İddianamede, sanık Z.B.'nin, sanık N.Ç.'nin yönlendirmesiyle sorgu yaparak evrakın fotoğrafını göndermek suretiyle eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği ifade edilmişti.

Sanıkların ayrıca görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek şüpheli Cemil Koç'a bilgi aktararak görevlerini kötüye kullandıkları yönünde mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede, sanık polis memurları N.Ç. ve Z.B.'nin, "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.