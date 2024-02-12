2 şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından çamlık alanda bulunan iki şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan çamlık alanda meydana geldi. Narkotik suçlarla mücadele çalışması yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çamlık alanda bulunan H.K ve F.P. isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan arama sonucunda F.P. isimli şahsın üzerinden 18,06 gram bonzai, H.K. isimli şahsın üzerinden ise 1,03 gram bonzai ele geçirildi.
Yaşanan olayda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı.
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