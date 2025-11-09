2'si çocuk işçi olan 6 işçinin hayatını kaybettiği patlamada ihmaller zinciri

Dilovası’ndaki parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2'si çocuk işçi olmak üzere 6 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetinin ardından ihmale ilişkin iddialar gündeme geldi. Çocuk işçilerin çalıştırıldığı depoda iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve CİMER’e yapılan şikayetlerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. 11 şüpheli gözaltına alındı, SGK ve İŞKUR’dan 7 personel açığa alındı. Makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yangının nedenini ve sorumlu kişileri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın şu soruları beraberinde getirdi:

1 - PATLAMANIN NEDENİ BELLİ Mİ?

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Ancak makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yangının nedenini ve sorumlu kişileri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

2 - FABRİKADA İHMALE DAİR HANGİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ?

Olayın ardından iş yerinde ciddi ihmal iddiaları gündeme geldi. Fabrikada çocuk işçilerin çalıştırıldığı öğrenilirken yangın tesisatının, söndürme ve alarm sistemlerinin bulunmadığı, iş güvenliği ve işçi eğitimi önlemlerinin alınmadığı, işyeri levhası olmadan faaliyet yürütüldüğü öne sürüldü.

3 - DAHA ÖNCE BU İŞ YERİYLE İLGİLİ ŞİKAYET YAPILMIŞ MIYDI?

Yurttaşların 2024 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) birçok başvuru yaptığı öne sürüldü. Şikayetlerde, iş yerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı, yemek ücretlerinin ödenmediği, çalışanların kovulma tehdidiyle çalıştırıldığı, fabrikanın levhasız faaliyet gösterdiği iddia edildi.

4 - CİMER’E YAPILAN ŞİKAYETLERDE NELER YAZIYORDU?

Bir başvuruda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: “Kocaeli Dilovası’nda Vahdet Camii bitişiğinde, levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları sigortasız çalışıyor. İş güvenliği yok. Yemek ücreti alınarak ‘kendiniz yiyin’ deniliyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” Bir başka şikayette de “Mahallemizin kadınları ve çocukları sigortasız, iş güvenliği olmadan, kovulma tehdidiyle çalıştırılıyor” ifadelerinin yer aldığı kamuoyuna yansıdı. Ancak bu başvurulara rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı öne sürüldü.

5 - OLAY SONRASI FABRİKADA HANGİ GÜVENLİK EKSİKLERİ BULUNDU?

İddialara göre binada, yağmurlama sistemi ve yangın söndürme altyapısı yoktu, yangın algılama ve alarm sistemleri bulunmuyordu. Acil kaçış yolları yönetmeliğe uygun değildi, tek bir çıkış kapısı vardı ve bu kapı önünde malzeme yığılıydı.

6 - SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

7 - KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, Yalova’da kaçmaya çalışırken yakalandı. Vardiya amirleri ve sorumlu yöneticilerin de aralarında bulunduğu 3 kişi Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Oransal’ın oğlu İsmail Oransal’ın ise halen arandığı bildirildi.

8 - İDARİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirdiğini duyurdu. Ayrıca, yürütülen incelemeler kapsamında SGK ve İŞKUR’dan 7 personel açığa alındı.

9 - BİNA NEREYE BAĞLIYDI, KONUMU NASILDI?

Patlamanın meydana geldiği bina, İŞKUR Dilovası Hizmet Binası’nın hemen yanında bulunması da eleştirildi. Fabrikanın bu alanda uzun süredir faaliyette olduğu ancak resmi levhasının bulunmadığı belirtildi.