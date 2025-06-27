2'si yabancı asıllı: 3 kentte 3 erkek cesedi bulundu

İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da bir gün içerisinde 2'si yabancı asıllı 3 erkek cesedi bulundu.

Beylikdüzü'nde villanın çatı katından manzarayı seyretmek isteyen 3 kişi tarafından iple asılı halde Türkmenistan asıllı Kaan Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edilen ceset bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hudaybergenov'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine, ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ

Bursa'da Çakırlı Mahallesi'ndeki sahil yolunda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Afganistan asıllı kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GENÇ BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa'da Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin İ.H.Y. (25) olduğunu ve silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.