2. Spor Filmleri Festivali: Bağımsız kalabilmek için dayanışma gerekli

Tuğçe ÇELİK

Türkiye’de spor alanında oluşan sınırlı üretim ve gösterim olanaklarına karşı bir zemin yaratma amacıyla düzenlenen 2. Spor Filmleri Festivali, hem yerli hem de uluslararası seçkisiyle sporun estetik ve toplumsal boyutlarını tartışmaya açıyor. Direktörlüğünü Gökçe Kaan Demirkıran’ın yaptığı festival 29 Mart’a kadar İstanbul’daki Beyoğlu AKM Yeşilçam Sineması ve Torun Center Sinemaları’nda seyirciyi ağırlıyor.

Belgeselden kurmacaya uzanan programıyla festival, sporun yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda bir anlatı ve tanıklık biçimi olduğunu hatırlatırken, seyirciyi bu anlatıların politik arka planıyla yüzleşmeye davet ediyor. Festival kapsamında farklı disiplinlerden yapımları bir araya getiren bu buluşma, sporun kültürel üretim içindeki yerini yeniden düşünmek için de bir alan açıyor. Festivalin kapsamını, seçkiyi belirleyen motivasyonları ve Türkiye’de spor sinemasının imkânlarını Demirkıran ile konuştuk.

Spor filmlerinin çoğunlukla zafer ve başarı anlatılarına yaslandığı bir dönemde, festival bu kalıpların dışına çıkan bir programla dikkat çekiyor. Demirkıran, sporun yalnızca kazananlar üzerinden okunamayacağını, festivalin merkezine hikâyenin kendisini aldıklarını vurgulayarak “Başarı hikâyelerine odaklanmayı anlıyorum. Dünyada da Türkiye’de de böyle bir eğilim var ama hem benim hem de festivalin spora bakışında odak noktası öykünün kendisi. Bunun içinde kaybeden hikâyeleri de var. Tesadüfler, rastlantılar var” diyor.

SEYİRCİ FUTBOLUN DIŞINA ÇIKMAMIZDAN MEMNUN

Sporun küresel ölçekte büyüyen bir endüstri haline gelmesi, bu alanın sinemadaki temsillerini de tartışmalı hale getiriyor. Demirkıran’a göre spor filmleri bu sistemi hem yeniden üretme hem de eleştirme potansiyeline sahip. Demirkıran bunu şöyle açıklıyor “Spor sistemini eleştirmek hem kolay hem zor. Paydaşı, eğlencesi çok. Ama eleştirilecek yanı da çok. Endüstriyel bir olgunun zaten eleştirilecek çok tarafı var. Ne kadar yapılıyor? Eleştiren filmler de var, eleştirmeyen filmler de var. Eleştirmeyenler eleştirenlerden daha az kıymetli değil.”

Türkiye’de spor denildiğinde akla çoğunlukla futbolun gelmesi ise bu alandaki anlatı çeşitliliğini sınırlayan başlıca etkenlerden biri. Festival, farklı spor dallarına alan açarak bu tekil bakışı kırmayı amaçlıyor. “Futbol filmleri festivali de yapabilirdik ki daha kolay olabilirdi” diyen Demirkıran şunları ekliyor: “Futbolu da kapsayan bir festival yapıyoruz ve tüm sporlardan gelen hikâyelere açığız buna da özen gösteriyoruz. Seyirciden aldığımız tepkiler çok mutlu ediyor bizi. Futbol dışına çıkmamızdan memnun olan çok kişi var.”

Demirkıran, Türkiye’de spor temalı film üretiminin sınırlı kalmasını ise spor ve sinema kültürlerindeki ortak tıkanmalarla açıklıyor. Festivalin bu döngüyü kırmak için bir alan açtığını ifade eden Demirkıran “Bu durum Türkiye’deki spor kültürünün ve sinema kültürünün bir yansıması. İkisinde de kısır döngüler var. Festivalin bir amacı da bunu aşmak. Bunun üzerine düşünen insanları cesaretlendirmek, düşünmeyenlere de ilham olmak” diye ekliyor.

Sporun sermaye ve medya tarafından kuşatıldığı bir çağda bağımsızlık meselesi de yeniden düşünülmesi gereken bir başlık olarak öne çıkıyor. Bağımsızlığın ancak dayanışmayla mümkün olabileceğine dikkat çeken Demirkıran son olarak şunları aktarıyor: “21.yüzyılda bağımsız bir şeyden söz etmek çok kolay değil. Bağımsızlığın tanımı yeniden yapılabilir. Çünkü bağımsız kalabilmek için dayanışma gerekiyor. Dayanışma için de önümüzde engeller var. Bu engeller aynı zamanda hayatımıza çok içkin maalesef.”

Festival programına https://isff.com.tr/festival-programi/ adresinden ulaşabilirsiniz.