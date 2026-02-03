2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi zirveyi bırakmıyor!

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı reyting yarışında, 2 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Kandil programları ve önemli maçlara rağmen zirvede yaşanan tablo, izleyici tercihlerinin ne yönde şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu. Peki, 2 Şubat 2026 Pazartesi en çok izlenen diziler ve programlar hangileri oldu?

UZAK ŞEHİR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, düşüş trendini sürdürmesine rağmen 13,06 reyting alarak zirvedeki yerini korumayı başardı. İki sezondur rekorlar kıran yapım, kandil ve maç etkisiyle dezavantajlı olduğu bir günde dahi liderliğini açık ara sürdürerek gücünü bir kez daha kanıtladı.

Dizinin özet bölümü ise 6,46 reytingle günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Bu tablo, “Uzak Şehir neden zirvede?” sorusuna izleyici sadakatiyle net bir yanıt verdi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE ÖZEL YAYINLAR DİKKAT ÇEKTİ

ATV’nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,03 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. Aynı kanalda yayınlanan Esra Erol’da ise 4,46 reytingle ilk beş içinde yer aldı.

Kanal D’de Uzak Şehir öncesinde ekrana gelen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel programı, 4,34 reyting alarak son bir yılın en çok izlenen dini yayını oldu. Bu sonuç, “kandil programları reytingleri nasıl etkiledi?” sorusunun da cevabını verdi.

DİZİLERDE DÜŞÜŞ, HABERLERDE İSTİKRAR

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, kandil ve maç etkisiyle yaklaşık bir puanlık düşüş yaşayarak 4,29 reytingle yedinci sıraya geriledi. TV8’in yarışma programı Survivor ise bir puanlık düşüşle 2,75 reyting alarak dokuzuncu sırada yer aldı.

Haber bültenleri cephesinde ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ve ATV Ana Haber istikrarlı performanslarını sürdürdü.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (2 ŞUBAT 2026 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,06 2 Uzak Şehir (Özet) 6,46 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,03 4 Esra Erol’da 4,46 5 Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel 4,34 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,30 7 Cennetin Çocukları 4,29 8 ATV Ana Haber 3,17 9 Survivor 2,75 10 Kanal D Ana Haber 2,53

Veri kaynağı: TİAK

26 OCAK 2026 REYTİNGLERİYLE KARŞILAŞTIRMA

26 Ocak 2026 Pazartesi günü Uzak Şehir 13,60 reytingle zirvede yer almış, özet bölümü 7,53 ile ikinci sıraya yerleşmişti. 2 Şubat’ta yaşanan düşüşe rağmen dizinin liderliği koruması, haftalık bazda en güçlü yapım olduğunu gösterdi.

Cennetin Çocukları ve Survivor cephesinde ise her iki tarihte de aşağı yönlü bir seyir dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise iki haftada da üst sıralardaki yerini koruyarak istikrarlı performansını sürdürdü.

2 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü reyting yarışını Uzak Şehir, 13,06 reytingle birinci sırada tamamladı.

Uzak Şehir neden düşüşe rağmen zirvede?

Kandil ve maç etkisiyle izleyici kaybı yaşamasına rağmen, dizinin sadık izleyici kitlesi liderliğini sürdürmesini sağladı.

26 Ocak ile 2 Şubat arasında en çok izlenen dizi hangisi?

Her iki tarihte de zirvede yer alan Uzak Şehir, bu süreçte en çok izlenen dizi oldu.

2 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları, tüm dış etkenlere rağmen güçlü markaların zirveyi bırakmadığını ortaya koydu. Uzak Şehir, düşüş yaşasa da liderliğini korurken; gündüz kuşağı programları ve özel yayınlar reyting dengesini belirleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Önümüzdeki haftalarda rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.