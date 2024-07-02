2 Temmuz hangi burç? 2 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 2 Temmuz hangi burç sorusu ise 2 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 2 Temmuz hangi burç? İşte 2 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

2 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 2 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 2 Temmuz hangi burç? İşte 2 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

2 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

2 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

2 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

2 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 2 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 2 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 2 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 2 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

2 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

419 - III. Valentinianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 455)

1492 - Elizabeth Tudor, VII. Henry ve Yorklu Elizabeth'in dördüncü çocukları ve ikinci kızlarıdır (ö. 1495)

1714 - Christoph Willibald Gluck, Alman besteci (ö. 1787)

1820 - Juan N. Méndez, Meksikalı general ve siyasetçidir (ö. 1894)

1862 - William Henry Bragg, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1942)

1876 - Wilhelm Cuno, Alman siyasetçi ve iş insanı (ö. 1933)

1877 - Hermann Hesse, Alman yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1962)

1903 - Alec Douglas-Home, İngiliz siyasetçi (ö. 1995)

1903 - V. Olav, 1957'den ölümüne kadar Norveç kralı (ö. 1991)

1904 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (ö. 1996)

1906 - Hans Bethe, Alman fizikçi (ö. 2005)

1914 - Erich Topp, Alman U-bot komutanı (ö. 2005)

1916 - Hans-Ulrich Rudel, II. Dünya Savaşı'nın Alman bombardıman uçak pilotu (ö. 1982)

1922 - Pierre Cardin, İtalyan asıllı Fransız modacı (ö. 2020)

1923 - Wislawa Szymborska, Polonyalı şair (ö. 2012)

1925 - Patrice Lumumba, Kongo DC'nin ilk Başbakanı (ö. 1961)

1929 - İmelda Marcos, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un eşi

1930 - Karl Gerstner, İsviçreli grafik tasarımcı (ö. 2017)

1930 - Carlos Menem, lakabı El Turco, Arjantinli siyasetçi (ö. 2021)

1932 - Vytautas Paukštė, Litvanyalı aktör (ö. 2022)

1936 - Ömer Süleyman, Mısırlı politikacı, diplomat ve ordu generali (ö. 2012)

1937 - Richard Petty, "Kral" lakaplı eski NASCAR pilotu

1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi, d. 25 Ocak 1972 Şarika Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Federal Yüksek Konseyi Üyesi

1939 - Alexandros Panagoulis, Yunan politikacı ve şair (ö. 1976)

1942 - Vicente Fox, Meksikalı iş insanı ve eski devlet başkanı (2000-2006)

1942 - Ahmet Türk, Kürt asıllı Türk siyasetçi

1943 - Üstün Akmen, Türk tiyatro eleştirmeni ve yazar (ö. 2015)

1943 - Kevork Malikyan, Türk asılı İngiliz oyuncu

1946 - Richard Axel, 2004 Nobel Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim insanı

1946 - Timur Selçuk, Türk pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci (ö. 2020)

1947 - Larry David, Amerikalı aktör ve yapımcı (Seinfeld)

1949 - Hanno Pöschl, Avusturyalı oyuncu

1951 - Sylvia Rivera, Amerikalı transgender eylemci (ö. 2002)

1952 - Ahmed Uyahya, Cezayirli siyasetçi

1957 - Bret Hart, Kanadalı yazar, oyuncu ve emekli profesyonel güreşçi

1963 - Rositsa Kirilova, Bulgar şarkıcı

1970 - Yancy Butler, Amerikalı oyuncu

1973 - Çiğdem Vitrinel, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı

1975 - Elizabeth Reaser, Amerikalı oyuncu

1976 - Derya Büyükuncu, Türk yüzücü

1977 - Deniz Barış, Türk futbolcu

1978 - Jüri Ratas, Eston siyasetçi

1979 - Rebecca Mader, İngiliz oyuncu

1983 - Michelle Branch, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

1984 - Maarten Martens, Belçikalı futbolcu

1984 - Johnny Weir, Amerikalı buz patenci

1985 - Vlatko İlievski, Makedon şarkıcı (ö. 2018)

1985 - Ashley Tisdale, Amerikalı oyuncu

1985 - Onur Tuna, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1986 - Lindsay Lohan, Amerikalı oyuncu

1987 - Esteban Granero, İspanyol futbolcu

1987 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (ö. 2008)

1988 - Lee Chung-yong, Güney Koreli futbolcu

1989 - Dev, Amerikalı elektropop şarkıcısı ve söz yazarı

1989 - Alex Morgan, Amerikalı kadın millî futbolcu

1990 - Roman Lob, Alman şarkıcı

1990 - Margot Robbie, Avustralyalı aktris ve yapımcı

1990 - Danny Rose, İngiliz millî futbolcu

1992 - Madison Chock, Amerikalı buz patenci

1993 - Vince Staples, Amerikalı hip hop sanatçısı

1993 - Ieva Zasimauskaitė, Litvan şarkıcı

1994 - Baba Rahman, Ganalı futbolcu

1995 - Boli Bolingoli-Mbombo, Kongo asıllı Belçikalı futbolcu

1995 - Enis Bardhi, Makedon millî futbolcu

2 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

2 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

2 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

2 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

2 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 2 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

2 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

2 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

2 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

2 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 2 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.