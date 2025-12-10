2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri İstanbul’da başlıyor

Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Alevi Sinema Günleri, 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Atlas Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor. Program, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasını sinema diliyle ele alarak tarihsel ve kolektif hafızayı tazelemeyi amaçlıyor. Ömer Lütfi Akad'ın "Kızılırmak" klasiğinden Tahtacı Türkmenlerinin yaşamına kadar uzanan dikkat çekici filmler yer alıyor.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, sinemanın Alevi inancının temsilini güçlendiren önemli bir anlatı alanı olduğuna dikkat çekerek herkesi buluşmaya davet etti.

Etkinliğin açılışını 19 Aralık Perşembe akşamı yapacak olan festivalde, Ömer Lütfi Akad’ın 1967 yapımı klasiği Kızılırmak-Karakoyun yer alıyor. Film, bir Yörük obasında yaşayan çoban Ali Haydar ile ağanın kızı Hatçe’nin imkânsız aşkını, toplumsal çatışmalar ve efsanelerdeki zamansızlık üzerinden anlatıyor.

Belgesel türünde dikkat çeken yapımlardan Akdeniz’den Ege’ye Tahtacılar ise Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Tahtacı Türkmen Alevi toplumunun yaşam tarzını, geleneklerini, ibadet şekillerini ve semahlarını alanında uzman isimlerin röportajlarıyla aktarıyor.

Etkinlik, 20-21 Aralık tarihlerinde de film gösterimleriyle devam edecek ve tüm sinemaseverler Atlas Sineması’nda bu kültürel buluşmaya katılabilecek.

Etkinliğin programı ise şöyle: