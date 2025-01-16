2. ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile HT Spor arasında yapılan anlaşma sonucunda, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı HT Spor oldu.

2. ve 3. Lig'deki mücadeleler futbolseverler için HT Spor'da şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Anlaşmanın detayları, bugün (16 Ocak Perşembe) TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Karşılaşmalar 2024 yılının Mart ayından bu yana TFF'nin kurumsal YouTube hesabından canlı yayımlanmaya olarak yayınlanıyordu.

HABERTÜRK EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

2024 yılının Aralık ayında Park Holding’in Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, farklı alanlarda yatırımları bulunan Can Grubu’na satılmış, iş insanı Turgay Ciner medyadan tamamen çekilmişti.