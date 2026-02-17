Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

2 vekil hakkındaki yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Siyaset
  • 17.02.2026 11:15
  • Giriş: 17.02.2026 11:15
  • Güncelleme: 17.02.2026 11:20
Kaynak: AA
2 vekil hakkındaki yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol