2 yaşındaki bebeğe şiddet ve cinsel istismar: 'Yer gösterme' ve 'tatbikat' işlemi yapıldı

Tekirdağ’da Sıla isimli bebeğin şiddet ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin soruşturmada tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götüdü, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sıla Y. isimli bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alındı. Sıla Y'nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI EVE GETİRİLDİLER

Yaşananların ardından olayla ile ilgili tutuklanan G.A. (14) ve K.A. (13) isimli iki komşu çocuk, tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma çerçevesinde yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocukların getiriliş süresince geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren yer gösterme işleminin ardından iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü.



