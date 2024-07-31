2 yıldır asgariyle karın bile doymadı

Bu yıl ara zam yapılmayan asgari ücret, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya dahi yetmiyor. Asgari ücretli yurttaşlar, temmuz ayında da açlık sınırına ulaşamadı. Açlık sınırı temmuzda asgari ücreti 2 bin 232 lira aştı.

Ekonomi Servisi

Ücretli kesimin alım gücü günden güne erimeye devam ediyor. Asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakılan milyonlar, mutfak alışverişi dahi yapamaz durumda.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 19 bin 234 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, 17 bin 2 liralık asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 62 bin 652 liraya yükseldi. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de asgari ücretin 7 bin 900 lira üzerine çıkarak aylık 24 bin 901 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'e göre yılbaşından bu yana gıda harcamaları 4 bin 185 lira arttı. Temel harcamalar ise sadece 7 ayda 13 bin 633 lira artış gösterdi. Temmuz ayında mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,35 oldu. 12 aylık gıda enflasyonu yüzde 65'e çıkarken yıllık ortalama gıda enflasyonu yüzde 81,16 olarak hesaplandı.

Haziran ayında TÜRK-İŞ’in açlık sınırı 18 bin 978 lira, yoksulluk sınırı 61 bin 820 lira, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 24 bin 614 lira olarak açıklanmıştı.

Haziran ayında dört farklı araştırma açlık ve yoksulluk sınırını tespit etti. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) haziranda açlık sınırını 19 bin 44 lira olarak açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) verilerine göre haziranda açlık sınırı 25 bin 374 lira olarak gerçekleşti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırma birimi KAMU-AR'a göre ise haziranda açlık sınırı 20 bin 574 lira oldu. Dört hesaplamanın ortalaması ise 20 bin 992 lira. Açlık sınırı ortalaması, asgari ücretin tam 3 bin 572 lira üzerinde.

TÜRK-İŞ açlık sınırı hesaplamasına göre asgari ücret, son 24 ayda yalnızca 6 kez açlık sınırının üzerindeydi. Haziran 2022-Haziran 2024 dönemini kapsayan 24 ayda, asgari ücrete 4 defa zam yapıldı. Yapılan zam başına 1,5 ay açlık sınırının üzerine çıkabildi. Kalan 18 ayda asgari ücret, yalnızca gıdaya harcansa bile dengeli ve yeterli beslenmeyi karşılayamadı. Asgari ücretin, temel gıda harcamalarına ancak yetebildiği bu 6 ayın ortak özelliği ise ücret zammı sonrası dönemde gerçekleşmiş olmaları.