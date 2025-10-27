2 yıldır sürüyordu: İsrail'in güneyinde OHAL kaldırılacak
İsrail'in güneyinde Savunma Bakanı Israel Katz'ın 7 Ekim 2023'te ilan ettiği OHAL, 2 yıl aradan sonra yarın kaldırılacak.
Kaynak: AA
İsrail'in güneyinde 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrası ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) yarın kaldırılacağı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Israel Katz'ın 7 Ekim'de ilan edilen OHAL'i kaldırma kararı aldığı belirtildi.
Katz'ın OHAL'in yarın kaldırılması kararını İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda aldığı ifade edildi.
Aksa Tufanı sonrası İsrail'in güneyinde 2 yılı aşkın süredir OHAL uygulanıyordu.
İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.
Gazze'de 2 yıldan fazla süren bu saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 binden fazla kişi de yaralanmıştı.