Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

2 yıldır sürüyordu: İsrail'in güneyinde OHAL kaldırılacak

İsrail'in güneyinde Savunma Bakanı Israel Katz'ın 7 Ekim 2023'te ilan ettiği OHAL, 2 yıl aradan sonra yarın kaldırılacak.

Güncel
  • 27.10.2025 15:02
  • Giriş: 27.10.2025 15:02
  • Güncelleme: 27.10.2025 15:08
Kaynak: AA
2 yıldır sürüyordu: İsrail'in güneyinde OHAL kaldırılacak
Fotoğraf: AA /Arşiv

İsrail'in güneyinde 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrası ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) yarın kaldırılacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Israel Katz'ın 7 Ekim'de ilan edilen OHAL'i kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Katz'ın OHAL'in yarın kaldırılması kararını İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda aldığı ifade edildi.

Aksa Tufanı sonrası İsrail'in güneyinde 2 yılı aşkın süredir OHAL uygulanıyordu.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

Gazze'de 2 yıldan fazla süren bu saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

BirGün'e Abone Ol