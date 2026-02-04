2 yıldır vermedikleri 6 Şubat anma iznini Erdoğan gelince verdiler!

Depremzede öğretmenlerin 6 Şubat depremlerinin yıldönümü için talep ettiği idari izinleri iki yıldır reddeden Osmaniye Valiliği’nin, depremin yıldönümünde kente gelecek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için okulları tatil ettiği ortaya çıktı.

Valilik tatile “kabir ziyaretleri ve anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırmayı” gerekçe gösterirken eğitimciler yapılan ayrımcılığa tepki gösterdi.

Memurlara törene katılmaları yönünde direktif verildiğini söyleyen Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, idari izin taleplerinin önceki yıllarda “eğitimin aksamaması” gerekçesiyle reddedildiğine de dikkat çekti.

Yücel, “Görünüşte ‘insani’ gerekçelere dayanan bu karar, aslına bakıldığında büyük bir riyakarlığı gözler önüne sermektedir. Ne değişti? İki yıldır yeterli görmediğiniz acı mı büyüdü? Yoksa iki yıl boyunca duymadığınız vicdan azabınız mı uyandı?” diye sordu.

"GERÇEĞİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Tatil kararının sebebinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremin yıldönümünde kente gelecek olması olduğunu ifade eden Yücel, “Eğitim emekçilerinin ve çocuklarımızın psikolojik sağlığını iki yıldır ‘eğitim aksamasın’ bahanesiyle yok sayan, acılarını görmezden gelen zihniyet; bugün siyasi iktidarın konvoyları rahat geçsin, barikatlar daha kolay kurulsun, protokol trafiği aksamasın diye okulları tatil etmektedir. Bu karar insani değil, düpedüz siyasidir” dedi.

“İki yıldır eğitim emekçilerinin, çocuklarımızın, halkımızın, depremzede vatandaşlarımızın gözyaşlarına, acılarına gözünü kapatanlar; bugün siyasi ajandaları öyle gerektirdiği için yas tutmayı hatırlamışlardır” diye konuşan Yücel son olarak şunları aktardı:

“Devletin imkânlarını kendi çıkarlarınca kullanan bu zihniyet; halkımızın acılarını sarmak yerine, iktidarın konforunu sağlamak için kamu kaynaklarını ve yetkilerini seferber etmektedir. Eğitim-İş olarak; halkımızın yaşadığı felaketi siyasete malzeme eden, yas tutma hakkını bile protokol takvimine göre belirleyen bu utanmazlığı reddediyoruz. 6 Şubat Cuma günü; sizler siren sesleri ve koruma orduları eşliğinde, bitmek bilmeyen şatafatlı konvoylarınızın peşine takılıp giderken; bizler halkından yana olan eğitim emekçileri olarak, bitmek bilmeyen öfkemizle kaybettiğimiz canlarımızın yasını tutmaya devam edeceğiz. Acımız protokolünüzden; öfkemiz barikatlarınızdan büyüktür!”