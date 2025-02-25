2 yılın altındaki cezalara tutuklama getirilebilir

Haber Merkezi

İktidar tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulması beklenen 10. Yargı Paketi’nde tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunurken, 2 yılın altındaki suçlarda da hâkimlere takdir yetkisi tanınıyor. Hâkim, 2 yıl altı cezalarda da suç işleme eğilimine bakarak tutuklama kararı verebilecek.

Hürriyet’in haberine göre 10’uncu yargı paketinde 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme var. Kanun teklif taslağı yürütme ve yürürlük dahil toplam 55 maddeden oluşuyor. Pakette hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için cezalarının en az 1/5’ini mutlaka cezaevinde geçirmeleri koşulu yer alıyor.

1 yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik yok. Ancak hükümlüler aldıkları cezayla orantılı olarak belirlenecek süreyi mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanacak. 1 ay bile ceza alan mutlaka cezaevine girip hapis yatacak. Öte yandan pakette “kısmi af” diye nitelendirilen bir düzenleme üzerinde çalışıyor. COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin, kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda infazını öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesi tartışılıyor.