2 yılın ardından: Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan ve Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, 2 yıl aranın ardından yeniden açıldı.

Sınır kapısı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldı.

Buna göre, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verilecek. Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyecek.

Gazze'ye giriş ve çıkışlar Mısır'ın koordinasyonuyla mümkün olacak. Mısır, sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacak. Öte yandan EUBAM Refah'ın bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail güvenlik kontrolü yapacak.

Mısır Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'nda / AA

REFAH BÖLGESİ İSRAİL İŞGALİ ALTINDA

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesi İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu.

Anlaşmanın birinci aşamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeden İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın sadece yaya geçişine sınırlı olarak açılacağını duyurmuştu.