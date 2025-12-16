2 yıllık kiralama bedeliyle 423 yeni araç

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tamamı kendi öz kaynaklarıyla karşılanan 423 yeni aracı bünyesine katarak ulaşım, altyapı, fen işleri, itfaiye, zabıta, sosyal hizmetler ve birçok farklı birimde hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, görev süresinin başından bu yana sürdürdüğü “kaynakları verimli kullanma ve kalıcı yatırım” politikasıyla, kentin araç ve iş makinesi filosunu baştan aşağı yeniledi. Daha önce kiralama yoluyla kullanılan araçlar, sadece 2 yıllık kira bedeli karşılığında satın alınarak belediyenin daimi envanterine katıldı. Bu hamleyle, uzun vadeli kira maliyetleri tamamen ortadan kaldırılırken, aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanımı sağlandı. Yapılan hesaplamalara göre, öz mal modeli sayesinde milyonlarca liralık kira giderinden tasarruf edilmiş oldu.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL’LİK ARAÇ YATIRIMI

2024 yılı Nisan ayından bu yana, toplam 1 milyar 980 milyon 903 bin TL’lik yatırımla Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesine 423 araç kazandırıldı. Bu araçların, yalnızca 2026 yılı için öngörülen 649,5 milyon TL’lik kira bedeline denk gelen bir maliyet yerine satın alma yoluyla temin edilmesiyle, araçlar Tekirdağ’ın mülkiyetine geçti. Böylece belediye bütçesinde her yıl oluşacak kira gideri ortadan kaldırılırken, araçlar uzun yıllar boyunca kent hizmetlerinde kullanılacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen lansmanda, satın alınan 423 araçtan 180 tanesi vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergilenen araçlar arasında; itfaiye ve acil yardım araçları, yol çizgi ve bakım ekipmanları, kanal temizleme ve görüntüleme sistemleri, su tankerleri, vidanjörler, toplu taşıma otobüsleri, elektrikli araçlar ve çevre dostu temizlik araçları yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Tekirdağ’ın geleceğini bugünden planlıyor, kentimizin ihtiyaçlarını kalıcı yatırımlarla karşılıyoruz. Vatandaşımızın ödediği her bir kuruş vergi bize emanettir ve bu emaneti en verimli şekilde kullanmak en temel sorumluluğumuzdur. Yaklaşık iki yıllık kiralama bedeline denk gelen bir maliyetle filomuza kazandırdığımız 423 araç, yalnızca bir araç alımı değil; afetlere hazırlıktan altyapıya, ulaşımdan çevre temizliğine kadar birçok alanda hizmet gücümüzü artıran stratejik bir yatırımdır. Bu araçlar, belediyemizin kendi mülkiyetinde uzun yıllar boyunca Tekirdağlı hemşehrilerimize hizmet edecek” dedi.