2. Yörük Şenliği gerçekleştirildi

Kaş Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Yörük Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik çerçevesinde Yörük Göçü canlandırıldı.

Yörük Göçü duasıyla başlayan etkinlikte, şenliğe katılanlar ve bölgede yaşayan vatandaşlarca Yeşilbarak ve Sıçak mevkileri arasında yaklaşık 2 kilometrede temsili Yörük göçü yürüyüşü yapıldı. Bu esnada geleneksel kıyafetleri giyenler, koyunlar, keçiler ve traktörler renkli görüntüler oluşturdu.



Keşkek, atlı cirit, halk oyunları

Şenlik çerçevesinde Yörük çadırları kuruldu, keşkek dövüldü, çörek pişirildi, yayık ayranı ve kar şerbeti ile gelin indirmeliği yapıldı. Yerel ozanlar tarafından müzik konseri ve Likyalı Yörükler Patara ekibince halk oyunları gösterisi sunuldu. Ata sporlarından atlı cirit oynandı. Yörük Göçüne katılanlara yemek ikram edildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişten gelen kadim geleneklerin, örf ve adetlerin, kültürel zenginliklerin yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu manada Kaş Belediyesi olarak, Yörük Şenliği düzenlediklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Torosların Yörükleri bu şenlikte buluştu, Gömbe Sıçak yaylasında hep beraberiz. Burada yöresel ozanlarımız türküler söylüyor. Yörük obalarımız kuruldu. Geçmişte atalarımızın yaptığı keşkek, yayık ayranı, tarhana, aşure gibi lezzetlerin sunumu yapılıyor. Hemşehrilerimiz bir gün de olsa bu kültürü tam anlamıyla burada yaşıyor. Onların buna sahip çıkması da çok kıymetli” diye konuştu.



“Kültürümüzü yaşatacağız”

Başkan Ulutaş, bu etkinliği geçen yıl başlattıklarını hatırlatarak, “Şehir merkezinde değil, yaylada yapıyoruz. Bu ovada Yörüklerimiz, kıl çadırlarda hayatlarını idame ettiriyor. Bugün Yörük dostlarımıza misafir olduk, güzel bir ortam. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak anlamında çok önemli bir vazifeyi hep birlikte ifa ediyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Kültürümüzü, geleneklerimizi, örfümüzü yaşatacağız. Hemşehrilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Yörüklüğün bir üretim ve yaşam biçimi, iki bin yıllık geleneğe sahip bir kültür olduğunu, düzenlenen faaliyet için kaş kaymakamına ve belediye başkanına teşekkür ettiğini kaydetti.



“Hizmet belediyeciliği örneği veriyor”

Başkanı Mutlu Ulutaş’ın ilçenin her noktasında, hem yaylasında hem sahilinde önemli hizmetler ortaya koyduğunu anlatarak, “Türkiye’de birçok belediyeye örnek olacak AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği örneği veriyor. Kaş’a verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Atay Uslu, TBMM’nin bu dönemde çalışmalarına ara verdiğini hatırlatarak, “Öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğümüzde bize, “Memleketlerinize gidiyorsunuz. Hemşehrilerinize bizden çok selam götürün” dedi. Biz de Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik sizlere” ifadelerini kullandı.

Şenliğe, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Yörük derneklerinden temsilciler de katıldı.