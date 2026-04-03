20 asker hayatını kaybetmişti: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakla ilgili rapor hazırlandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım 2025'te düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askerî kargo uçağıyla ilgili rapor hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Jandarma kriminal raporunda, uçağa yönelik herhangi bir dış müdahale veya patlayıcı izine rastlanmadığı tespiti yer aldı.

Soruşturma dosyasına giren raporda, uçağın enkazı üzerinde yapılan ilk teknik incelemelerin sonuçlarına yer verildi.

NTV'nin haberine göre raporda şu ifadeler yer aldı:

"Uçağın yakınında patlayacak herhangi bir mühimmatın yapacağı şarapnel izine ve mühimmatın isabet etmesi sonucu oluşturacağı hasar izine de rastlanılmamıştır. El yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde oluşacak patlama izine veya herhangi bir patlayıcı madde düzeneğiyle bu düzenek unsurlarına da rastlanılmamıştır."

ŞÜPHELİ KİMYASAL MADDE BULUNMADI

Yangın başlatıcı petrol türevi veya yangın hızlandırıcı bir maddeye de rastlanılmadığı belirtilen raporda, uçağın enkazında yapılan element analizi sonucunda da herhangi bir şüpheli kimyasal madde bulunmadığı aktarıldı.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan uçağın neden düştüğüne ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığının incelemeleri devam ediyor. Gürcistan ve Türkiye'de eş zamanlı yürütülen teknik çalışmalarda, TÜBİTAK, TUSAŞ, MKE ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birimleri tarafından elde edilen bulgu ve veriler analiz ediliyor. Araştırma sürecinin ardından, önce kaza kırım ön raporunun, ardından ise kesin raporun hazırlanacağı öğrenildi.

MSB, PERİNÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili iddiaları nedeniyle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Doğu Perinçek, kaza geçiren uçağı İsrail'in vurduğunu, 34 askerin yaşamını yitirdiğini ve buna ilişkin raporun gizlendiğini öne sürmüştü.

Doğu Perinçek'e, adını geçirmeden dün yanıt veren MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Bir siyasi parti genel başkanı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan ve siyasi saiklerle yapılan açıklamalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur. Hiçbir somut veriye dayanmayan söz konusu ifadeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi kamuoyunda yıpratmaya yönelik asılsız iddialar içermekte, yapılan resmî açıklamalar kasten çarpıtılmaktadır."