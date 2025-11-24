20 askerin hayatını kaybettiği kargo uçağı: Enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaza kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğü, enkaz parçalarının Kayseri'ye gönderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşmüştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıklanmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü belirtmişti.

Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada uçağın enkazında incelemelere başlandığı ve 20 personelin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklanmıştı.