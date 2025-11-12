20 askerin hayatını kaybettiği kargo uçağının kara kutusu bulundu

Azerbaycan-Gürcistan sınırında dün radardan çıkmasının ardından düşen ve 20 askerin hayatını kaybettiği askeri kargo uçağına ilişkin gelişmeler sürüyor.

NTV'de yer alan habere göre, enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine dair sorulara ışık tutması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşmüştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıklanmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü belirtmişti.

Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada uçağın enkazında incelemelere başlandığı ve 20 personelin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklanmıştı.