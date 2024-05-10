20 bin değil, ihtiyaç kadar atama!

Haber Merkezi

Eğitim Sen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen açıklaması sonrası bildiri yayınladı. Atama yapılan öğretmen sayısının yeterli olmadığını belirten Eğitim Sen "20 bin değil, gerçek öğretmen ihtiyacı kadar atama yapılmalıdır!" ifadelerini kullandı. Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimini açıkladı. Eğitim Sen öğretmen atamaları sonrası bildiri yayımladı. 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirten Eğitim Sen atamaların ihtiyaç doğrultusunda gerçekleşmesinin vurgusunu yaptı.

EN AZ 150 BİN ATAMA

"Talebimiz öğretmen açığının kapatılması için ilk aşamada en az 150 bin öğretmen atamasının yapılmasıdır" diyen Eğitim Sen açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"20 bin sayısı 2023 yılında emekli olan öğretmen sayısını ifade etmektedir. 2022'de 34 bin 575, 2023'te 45 bin 894 sözleşmeli öğretmen atamasının yapıldığı dikkate alındığında, son üç yılın en düşük öğretmen atamasının 2024 yılında yapılacağı anlaşılmaktadır. Eğitim Sen olarak talebimiz öğretmen açığının kapatılması için ilk aşamada en az 150 bin öğretmen atamasının yapılmasıdır. Öğretmen atamaları iktidarın “ekonomik istikrar programına” göre belirlenecek ve keyfi olarak tasarruf yapılabilecek bir alan değildir. Bu nedenle öğretmen atamaları iktidarın ‘kemer sıkma’ programına feda edilmemeli, gerçek öğretmen ihtiyacına göre atama yapılarak, giderek büyüyen ataması yapılmayan öğretmenler sorununa kalıcı çözümler üretilmelidir."