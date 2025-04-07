20 bin mezunu var ama çalışamıyorlar: ‘Acil yardım’cılar atama bekliyor

Deprem, yangın, sel gibi felaketlerin ardından gündeme gelen afet yönetimi ve organizasyon yetersizliği, bu alandaki açığı da gözler önüne serdi. Bu eksiklikleri gidermek için 2004 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü açıldı. Şuan da 21 üniversitede bölümü bulunan bu alandan mezun olanlar istihdam sorunu yaşadıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na seslendi.

Hem kamuda hem özel sektörde çalışamadıklarını belirten mezunlar ‘‘2020 Mart ayında başlayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sağlık Meslekleri Mevzuat Güncelleme Çalışması’ hâlâ tamamlanamadı. Bu süreçteki gecikme, mesleki görev tanımlarımızın oluşturulamamasına neden oldu. Bu kritik çalışma bir an sonuçlanmalı’’ dedi.

İSTİHDAM YETERSİZ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü her türlü sağlık kuruluşu, itfaiye teşkilatı ve AFAD bünyesinde "uzman" ve "yönetici" pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara bu konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmek olarak belirtiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yetersizliğiyle acil yardım ve afet yönetimi mezunlarının istihdamını elzem kılıyor. Ancak yeterli istihdam yok.

Afet Yardım ve Afet Yönetimi mezunları bu sebeple geçen aylarda seslerini duyurmak için geçen aylarda TBMM’ne giderek millevekilleriyle görüştü. Sorunlarını dile getiren mezunlar "Görev tanımımızın netleşmemesi, hem mesleki haklarımızı hem de afet yönetimi süreçlerindeki katkımızı sınırlamaktadır. Bu bölüm 20 bin üzeri mezunundan senelerdir senede sadece 5-10 kişi istihdam ediyor. AFAD, Kızılay, Sağlık Bakanlığı acil hizmetler bizden alım yapmıyor. Bu durum çok büyük bir işsizlik sorunu yaratıyor. Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü mezunlarının Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmesi, afetlere daha dirençli bir sağlık sistemi oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu Melisa Şahinbay, hastane Afet ve Acil Durum Planı’nı (HAP) bölüm ile yeterli bilgisi olmayan hastane çalışanlarından herhangi birilerinin hazırladığını da anımsattı.

BAKANLIĞA SESLENDİLER

Şahinbay ‘‘Bu nedenle Sağlık Bakanlığı yapılacak olan 37 bin kişilik alımda ‘Her hastaneye bir Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ kadrosu açılmalıdır’’ dedi. 6 Şubat depremlerinde de afet bölgelerinde görev aldıklarını anlatan Şahinbay, özetle şunları söyledi:

‘‘Sahada profesyonel personel eksikliği vardı ve süreci biz gönüllüler yönetmek zorundaydık. Afet yönetimi alanında eğitim almış uzmanlar olarak operasyonun her aşamasında aktif görev aldık. Afet yönetimi yalnızca bir kriz anını yönetmek değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılığı artırmak ve insanlara umut olmaktır. 6 Şubat depremi bize, afet öncesi eğitimin ve profesyonel kriz yönetiminin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Sahada görev almış biri olarak, bu süreçte edindiğim deneyimler, afet yönetimi alanındaki uzmanlığın ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye’nin afetlere karşı daha hazırlıklı olması için bilinçlendirme çalışmalarına ve profesyonel eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum. AFAD’ın Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisansiyerlerine gereken önemi verip profesyonellik eksikliğini de göz önüne alarak mezun sayımızla orantılı kadro açması gerekmektedir.’’

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MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞINDI

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da mezunların sorunlarını Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ne soru önergesi vermişti.

Özkan, ‘‘Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunlarının istihdamı zaruri bir hal almasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından hålå meslek görev tanımının yapılmaması kabul edilemez" demişti.