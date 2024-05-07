20 bin öğretmen ataması için takvim açıklandı: İşte en çok alım yapılacak 5 branş

MEB, 20 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta alınacak. Adayların katılmak zorunda olduğu mülakatlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Güncel 07.05.2024 11:00 Giriş: 07.05.2024 11:00

Güncelleme: 07.05.2024 11:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)