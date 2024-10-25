20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları 22:00'de açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00'de açıklanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00'de açıklanacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!
Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.
Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
📌20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 25, 2024
Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama…