20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00'de açıklanacağını duyurmasının ardından e-Devlet'te sistem açıldı.

Saatlerin 22.00'yi göstermesiyle sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."