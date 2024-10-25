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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00'de açıklanacağını duyurmasının ardından sonuçlar e-Devlet'te yayımlandı.

Güncel
  • 25.10.2024 20:59
  • Giriş: 25.10.2024 20:59
  • Güncelleme: 25.10.2024 22:15
Kaynak: Haber Merkezi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00'de açıklanacağını duyurmasının ardından e-Devlet'te sistem açıldı.

Saatlerin 22.00'yi göstermesiyle sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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