20 dakikalık hareket milyarlarca dolar fayda

Melisa AY

Fiziksel aktif yaşam sürmek yalnızca sağlığa değil, ekonomiye de katkı sağlıyor. İBB Spor İstanbul’un Value Gene Consulting iş birliğiyle yayımladığı “Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği” raporu, hareketsizlikle mücadelenin yalnızca sağlık ile değil aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlikle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Fiziksel aktivitenin ekonomiye katkıları, Spor İstanbul'un raporuna yansıdı. İstanbul’da sadece yüzde 13,6’sı aktif olan nüfusun, 2023 itibarıyla kent ekonomisine sağladığı katkı 3,5 milyar doları buldu.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur’un basın toplantısı ile açıkladığı rapor, fiziksel aktivitenin üç başlık altında kent ekonomisine katkısını inceledi. Hastalık yükündeki azalmanın ekonomiye katkısı 1,9 milyar dolar, işgücü verimliliği artışının katkısı 1,3 milyar dolar, erken ölümlerin azalmasının katkısı 190 milyon dolar olarak hesaplandı. Hesaplamalara göre 16 milyonluk megakentte fiziksel aktiviteye katılımın sadece 100 bin kişi artması dahi yıllık 250 milyon dolarlık ekonomik etki yaratabilir.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur

MEGAKENT YOLUN HENÜZ BAŞINDA

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre haftada 150 dakika aktivite yapan bireyler "fiziksel aktif" olarak tanımlanıyor. Buna göre günde 21 dakikalık aktiflik, sağlık harcamaları başta olmak üzere ekonomiye katkı sağlıyor. Ancak İstanbul’da bu eşiği geçenlerin oranı yalnızca yüzde 13,6. Yaklaşık 1,6 milyon İstanbullu düzenli fiziksel aktivite yapıyor. Bu oran, 2021 yılında yüzde 9,8 olarak hesaplandı. İstanbul'da fiziksel aktif bireylerin oranı artış kaydetse de kent, dünyadaki örneklerinin oldukça gerisinde. Aynı oran Birleşik Krallık’ta yüzde 63,4 ve ABD’de yüzde 46,9.

KRONİK HASTALIKLAR DA ÖNLENEBİLİR

Rapora göre aktif olmanın ekonomiye birincil katkısı, azalan hastalık yükü ile paralel olarak gerileyen sağlık harcamalarından geliyor. Bunu üretkenlik artışı ile ölüm maliyeti takip ediyor. Hesaplamalara göre toplam kümülatif ekonomik katkının yüzde 56 gibi önemli bir kısmı, hastalık yükündeki azalmadan sağlanıyor. İşgücü verimliği yüzde 39'luk katkı sağlarken erken ölümlerin önlenmesinin katkısı yalnızca yüzde 5. Bu durum, aktif bireylerin hastalıklardan korunmasındaki önemi de ortaya koyuyor.

Spor İstanbul araştırmasına göre 2021'de yüzde 9,8 olan aktif birey oranı 2022'de yüzde 11,5'e çıktı. Güncel 2023 oranı ise bir önceki yıla göre 2,1 puan arttı. Bir yılda 2,1 puanlık artışın ekonomiye katkısı ise 575 milyon dolar olarak hesaplandı.

Fiziksel aktivitenin en çok etkilediği hastalıklar arasında Tip II diyabet, kalp hastalıkları, depresyon ve hipertansiyon yer alıyor. Bu hastalıklara yakalanma oranı, hareketsiz bireylerde aktiflere kıyasla daha yüksek. Bu fark, sağlık sisteminde yıllık 650 milyon dolar anlamına geliyor. Fiziksel aktif nüfus oranı Londra seviyesi olan yüzde 63'e çıkarıldığında İstanbul’un potansiyel ekonomik kazancı 16 milyar dolar olabilir.

DOLAŞIM HASTALIKLARI ÖLÜM NEDENLERİNİN BAŞINDA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan 2024 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri bülteni de fiziksel aktivitenin önemini ortaya koydu. Verilere göre, 2024'te meydana gelen ölüm nedenlerinin yüzde 33,4’ü kalp ve damar hastalıklarına, yüzde 15’i kanserlere, yüzde 13,2’si solunum sistemi hastalıklarına dayandı. Fiziksel aktivite ile doğrudan ilişkili hastalık grupları, toplam ölümlerin yüzde 60’ına yakınını oluşturdu. Özellikle dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı erken ölümlerde aktivitenin önleyici etkisi, sadece bireysel sağlık değil, toplumsal ölüm oranlarının düşürülmesi anlamında da öne çıkıyor.

132 BİN ÇOCUK SPORA ERİŞİYOR

Spor İstanbul raporu ile, spora erişimin kolaylaştırılmasının, kamusal bir sorumluluk özelliği taşıdığı bir kez daha gözler önüne serildi. İBB iştiraki de özellikle 3-17 yaş olmak üzere her yaştan yurttaşa tesislerinde hizmet veriyor. 2019'da 41 olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesis sayısı bugün 71'e ulaşmış durumda. Ayrıca 408 noktada açık alan etkinlikleri düzenleniyor. Tesislere ek olarak 40 spor okulunda 21 branşta 132 bin çocuk, spor okullarından faydalanıyor. Yaz okullarında da çocuklar toplam 150 TL ödeyerek fiziksel aktiviteye erişebiliyor. Spor İstanbul’da tüm antrenör ve eğitmenler, Çocuk Koruma Politikası kapsamında eğitimler alarak pedagojik ve sınır koruyucu yaklaşım konusunda belge sahibi oluyor.