20 dakikalık keşfe itiraz

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır’ın Çanakkale Bayramiç’te 1 milyon ağacı kestiği Halilağa Bakır Madeni Projesi’nde yaşam savunucuları yeni bir itiraz süreci başlattı. Yurttaşlar bugün Çanakkale 1’inci İdare Mahkemesi’ne şirket lehine sonuçlanan bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçelerini sunacak. Yaşam savunucularının dilekçelerinde, ruhsat sahasındaki proje ve faaliyetlerin mevzuata aykırı olduğu, bilirkişi incelemesinin ise ruhsat bütününü değerlendirmediği belirtilirken bilirkişi heyetinin değiştirilmesi ve yeniden rapor hazırlanması talep edildi.

Mahkemeye sunulan teknik-hukuki değerlendirme dosyasında, işletme izinlerinin Maden Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında gerekli izinler alınmadan verildiği, ÇED alanları ile işletme izinleri arasında çelişkiler bulunduğu ve işletme izni bulunmayan alanlarda faaliyet yürütüldüğü belirtildi. Dosyada, atık depolama tesisinin yerleşim alanlarına ve içme-kullanma suyu temin edilmesi planlanan gölete yetersiz mesafede bulunduğu, sulama havzası içinde kalan açık ocak faaliyetlerinin yeraltı suları açısından risk yarattığı ifade edildi.

20 DAKİKALIK KEŞİF

Bilirkişi raporuna yönelik itiraz dilekçesinde keşfin süresine de dikkat çekildi. Dilekçede, “Keşif yaklaşık 20 dakika gibi olağandışı kısa bir sürede tamamlanmış, büyük ölçüde tek bir noktadan drone uçurulması suretiyle gerçekleştirilmiş” denildi. Yaklaşık 6 bin hektarlık ruhsat sahasının farklı maden türleri, ÇED alanları, arkeolojik sitler, sulama projeleri ve fiili faaliyet bölgeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken incelemenin yalnızca sınırlı bir bölgeye odaklandığı ifade edildi. Dilekçede, “Ruhsat iptali istemli bir davada, ruhsat bütününün ve ruhsattaki proje, faaliyet ve izinlerin tümünün birlikte değerlendirilmesi zorunludur” ifadelerine yer verildi.

HEYET DEĞİŞTİRİLSİN

Mahkemeye sunulan bir diğer dilekçede ise bilirkişi heyeti üyeleri hakkında savcılığa yapılan başvuru anımsatıldı. Dilekçede, bilirkişi keşfi ve raporunun ruhsat sahasındaki çakışma, tutarsızlık ve hukuka aykırılıkları ortaya koyacak mahiyette olmadığı belirtilerek mevcut heyetin değiştirilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Halilağa Bakır Madeni projesi için Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporu şirket lehine sonuçlanmıştı. Maden işletme ruhsatının iptali istemiyle MAPEG’e açılan davada, çevresel riskler, atık depolama tesisinin köye yakınlığı gibi çok sayıda bulgu yer almıştı. Buna rağmen bilirkişi heyeti, maden işletme projesinin “kamu yararına, çevreye, maden mevzuatına uygun olduğu” sonucuna varmıştı.