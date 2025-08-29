20 dönümlük alan anız yangınında kül oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangınında 20 dönümlük alan kül oldu.

Ömerağa Mahallesi’nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alanın küle döndüğü yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.