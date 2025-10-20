20 Ekim Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

20 Ekim 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim görecek 184’ü erkek, 62’si kadın olmak üzere toplam 246 subay alınacak. Başvurular 20 Ekim’de başlayacak ve 3 Kasım 2025’te sona erecek. Peki, 20 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

20 EKİM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER

–– Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

