20 Eylül Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 20 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 20 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
20 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
GENELGE
–– Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2029) ile İlgili 2025/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 11267 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri