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20 gazetecinin davasında adli kontrol kaldırılmadı

Güncel
  • 10.05.2024 06:00
  • Giriş: 10.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 10.05.2024 08:45
20 gazetecinin davasında adli kontrol kaldırılmadı

Haber Merkezi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında iddianame hazırlanan 20 gazetecinin yargılanmasına devam edildi. “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmalar alındı. Savunmaları sorulan gazeteciler, beraat talebinde bulundu.

Avukatlar adli kontrolün kaldırılması ve el konulan malzemelerin iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti bir gazetecinin imzasının kaldırılmasına, gazetecilerin yurtdışı yasağının devamına, el konulan malzemelerin iadesi için gerekli yazışmanın yapılmasına karar verdi. Duruşma 19 Kasım’a ertelendi.

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