20 gün, 3 farklı olay ve 15 ölüm: İlgili bakanlıklar sessizliğe gömüldü

Haber Merkezi

İktidarın kâr hırsı, cezasızlık ve denetimsizlikle yönetilen Türkiye, ucuz ölümlerin adresi haline geldi. Son 20 günde ülkenin pek çok kentinde infial yaratan olaylar peş peşe yaşandı. Gebze’deki metro çalışmaları kaynaklı bina çöktü, 5 kişilik bir ailede 4 kişi enkaz altında kalarak can verdi. Dilovası’ndaki parfüm fabrikasındaki patlamanın ardından 7 işçi yaşamını yitirdi. Son olarak Almanya’dan İstanbul’a gelen ve zehirlenen Böcek ailesi toprağa verildi. 15 kişinin hayatını kaybettiği bu olaylar başka ülkede yaşansa, yetkililerin peş peşe istifa ettiği ve görevden alındığı bir süreç görülürdü ancak Türkiye’de iktidar sessizliğe gömüldü. Ulaştırma Bakanlığı’ndan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dan Turizm ve Sağlık bakanlıklarına kadar kimse sorumluluk almadı. Yerel yöneticiler de sessiz. Olaylar yaşanmadan önce kapsamlı denetim yapmayan yetkili kurumlardan ne bir istifa ne de görevden alma yaşanmadı. İhmaller zincirinde üst yönetimde görevli yetkililerden gözaltına alınan ya da hakkında soruşturma başlatılan da olmadı.

***

SERTİFİKALARI BİLE YOKMUŞ

İstanbul Fatih’te zehirlenen ve hastaneye kaldırıldıktan sonra ölen Böcek ailesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki 7 kişiden ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklandı. Midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.’nin ardından tutuklananların sayısı 8’e çıkmış oldu. Ayrıca otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek’in kucağında çocuğu ile bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri de çıktı. İlaçlama yapan şüpheli D.C.’nin, ilaçlama işiyle ilgili sertifikası olmadığını kabul etti. Otelin sahibi H.O. ise "Sertifika sormadım" dedi. Son gelişmeler yetkililerin gerekli denetimi yapmadığını ve bir ihmalinin olduğunu gözler önüne serdi. Turizm Bakanlığı sessizliğini korurken, Sağlık Bakanı Memişoğlu da sorumluluğu üstünden atarak “Hastane süreçlerinde bir eksiklik yok ama yine de inceleme başlatıyoruz” açıklaması yaptı. TTB de ölümlerin halk sağlığı sistemindeki yapısal çöküşün aynası niteliğinde olduğunu kaydetti. Denetimlerden sorumlu İstanbul Valiliği ise zehirlenme olaylarının ardından toplantı yaparak sorumluluğunu yeniden hatırladı. Valilik, tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirdi.

***

3 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ

Soruşturma sürerken Fatih’te iki olay daha yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a gelen Gürhan Takıl, Fatih’te konakladığı otelde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Takıl, öldü. Hollanda’dan İstanbul’a gelen iki kız kardeş de zehirlendi. Her iki olayda da gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

***

GÜNLER SONRA KONUŞTU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 5 kişilik aileden 4’ünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Metro inşaatından kaynaklandığı belirtilen ve yıkılan binanın çevresindeki evlerinde mühürlendiği olayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan günlerce açıklama yapılmadı. Günler sonra konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çökmenin metro inşaatıyla ilgisi olmadığını savunarak, "Tünelde deformasyon yok" dedi.

***

YÖNETİCİLER DE AKP’Lİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında 6 kadın, 1 erkek işçinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun talimatıyla, yangının çıktığı binanın ruhsat sürecinde imzası bulunduğu öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile zabıta memurları Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan açığa alındı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, söz konusu belediye personelinin görev durumu netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca başlatılan soruşturmada da SGK ve İŞKUR’dan 7 üst düzey yetkili görevden uzaklaştırıldı.

Açığa alınan isimlerin arasında yer alan İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın kuzeni olduğu öne sürüldü. Söz konusu akrabalık bağı, olayın ardından kamu görevlerindeki atama ilişkilerini yeniden gündeme getirdi.