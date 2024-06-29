20 Haziran hangi burç? 20 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 20 Haziran hangi burç sorusu ise 20 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 20 Haziran hangi burç? İşte 20 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

20 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 20 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 20 Haziran hangi burç? İşte 20 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

20 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

20 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

20 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

20 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 20 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 20 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 20 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 20 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

20 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1005 - Zahir, 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi (ö. 1036)

1566 - III. Zygmunt Waza, 1587'den 1632'ye kadar Polonya-Litvanya Birliği ve Litvanya Büyük Dükalığı hükümdarı, 1592'den 1599'da kadar İsveç kralı ve Finlandiya Büyük Dükü (ö. 1632)

1583 - Jacob De la Gardie, İsveç İmparatorluğu'nun devlet adamı ve bir komutanı (ö. 1652)

1634 - 2.Charles Emmanuel, Savoy Dükü (ö. 1675)

1723 - Adam Ferguson, İskoç Aydınlanmasının filozofu ve tarihçi (ö. 1816)

1737 - Tokugawa Ieharu, Tokugawa Şogunluğu'nun 10. şogunu ve Tokugawa Ieshige'nin en büyük oğlu (ö. 1786)

1743 - Anna Laetitia Barbauld, İngiliz yazar (ö. 1825)

1756 - Joseph Martin Kraus, İsveç-Alman besteci ve mürebbi (ö. 1792)

1819 - Jacques Offenbach, Alman asıllı Fransız müzisyen ve besteci (ö. 1880)

1860 - Alexander Winton, İskoç asıllı Amerikalı, bisiklet, otomobil ve dizel motor tasarımcısı ve mucitdir (ö. 1932)

1861 - Frederick Gowland Hopkins, İngiliz biyokimyacı (ö. 1947)

1887 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (ö. 1948)

1888 - Krikor Amiryan, Ermeni asıllı Osmanlı askeri, siyasetçi, iş insanı ve devrimci (ö. 1964)

1891 - Giannina Arangi-Lombardi, İtalyan soprano opera sanatçısı (ö. 1951)

1899 - Jean Moulin, Fransız devlet adamı ve Fransız Direnişi'nin lideri (ö. 1943)

1909 - Errol Flynn, Avustralya asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1959)

1914 - Muazzez İlmiye Çığ, Türk sümerolog

1915 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)

1916 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (ö. 1996)

1922 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1992)

1924 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (ö. 1971)

1928 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2017)

1928 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (ö. 1993)

1928 - Jean-Marie Le Pen, Fransız aşırı sağ siyasetçi

1931 - Olympia Dukakis, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)

1932 - Altan Öymen, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

1934 - Anne Sylvestre, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2020)

1940 - Eugen Drewermann, Alman dinbilimci, kilise eleştirmeni, barış aktivisti ve eski katolik rahip

1940 - John Mahoney, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1940 - Vladimir Korenev, Sovyet-Rus aktör ve eğitimci (ö. 2021)

1941 - Stephen Frears, İngiliz film yönetmeni

1942 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (ö. 2016)

1942 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (ö. 2006)

1942 - Brian Wilson, Amerikalı şarkı sözü yazarı, müzisyen, vokalist, prodüktör, besteci ve aranjör

1946 - Xanana Gusmão, Doğu Timorlu politikacı

1949 - Lionel Richie, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı

1950 - Gudrun Landgrebe, Alman oyuncu

1950 - Hüsamettin Özkan, Türk siyasetçi

1950 - Nuri Gökaşan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1950 - Nuri Kamil Muhammed Hasan el-Maliki, 64. Irak başbakanı

1951 - Tress MacNeille, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı

1951 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (ö. 2018)

1952 - John Goodman, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi

1953 - Ulrich Mühe, Alman oyuncu (ö. 2007)

1954 - İlan Ramon, İsrail Devleti'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotu (ö. 2003)

1961 - Erdal Keser, Türk futbolcu

1961 - Yalçın Çakır, Türk gazeteci, yazar ve fotoğrafçı

1966 - Fatma Şahin, Türk siyasetçi

1967 - Nicole Kidman, Amerikalı oyuncu

1967 - Angela Melillo - İtalyan manken, oyuncu ve şarkıcı

1968 - Tonya Kinzinger, Amerikalı oyuncu ve model

1968 - Robert Rodriguez, Amerikalı yazar, yapımcı, müzisyen ve film yönetmeni

1969 - Paulo Bento, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1970 - Andrea Nahles, Alman siyasetçi

1971 - Jeordie White, Amerikalı bas gitarist

1975 - Uğur Taner, Türk yüzücü

1976 - Juliano Belletti, Brezilyalı eski millî futbolcu

1978 - Frank Lampard, İngiliz futbolcu

1981 - Angerfist, Hollandalı DJ

1981 - Brede Hangeland, ABD asıllı Norveçli millî futbolcu

1982 - Aleksey Berezutskiy, Rus eski futbolcu

1982 - Vasiliy Berezutskiy, Rus eski millî futbolcu

1982 - Example, İngiliz rapçi ve söz yazarı

1985 - Darko Miličić, Sırp basketbolcu

1986 - Luca Cigarini, İtalyan futbolcu

1987 - Asmir Begović, Bosnalı millî futbolcu

1987 - Itumeleng Isaac Khune, Güney Afrikalı millî futbolcu

1989 - Javier Pastore, Arjantinli millî futbolcu

20 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

20 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

20 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

20 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

20 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 20 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

20 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

20 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

20 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

20 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 20 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.