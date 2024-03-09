20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalara devam edildi.

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.

Kadınlarda gündüz oynadığı maçta Macaristan'a 12-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Polonya'ya 16-4 mağlup oldu.

Erkeklerde ise Türkiye, Ukrayna ile yaptığı maçı 12-1 kaybetti.

Kadınlarda günün diğer karşılaşmalarında Ukrayna Japonya'yı 7-5, Çin Güney Kore'yi 11-9, Hırvatistan Polonya'yı 11-6, Macaristan Hırvatistan'ı 9-7, Ukrayna Güney Kore'yi 6-5, Çin Japonya'yı 12-5 yendi.

Erkeklerde ise Japonya İsviçre'yi 9-7, Güney Kore İtalya'yı 15-0 ve Macaristan Polonya'yı 8-6 mağlup etti.