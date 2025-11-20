20 Kasım 2025 Perşembe | Bugün Hangi Maçlar Var? Canlı Futbol Karşılaşmaları Listesi
Süper Lig ne zaman başlıyor? 20 Kasım 2025 Perşembe gününe ait maçlar ve tüm detaylar haberimizde.
Futbol dolu bir Perşembe günü bizi bekliyor! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden AFC Kadınlar Futbol Ligi’ne, Endonezya 1. Lig'den İran Hazfi Kupası'na kadar birçok ligde heyecan dorukta. Peki 20 Kasım 2025 bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçları bugün başlıyor mu, hangi karşılaşmalar canlı izlenebilir? Tüm detaylar ve günün maç programı aşağıda!
BUGÜNÜN CANLI MAÇ TAKVİMİ – 20 KASIM 2025
|Saat
|Karşılaşma
|Lig
|10:00
|E. Bengal (K) - Wuhan J. Uni. (K)
|AFC Şampiyonlar Ligi Kadınlar, Grup B
|11:30
|Persijap J. - Semen Padang
|Endonezya 1. Lig
|13:00
|D. Minsk (Rzv) - Lokomotiv Gomel
|Belarus Pervaya Ligi
|14:00
|Besat Kermanshah - Naft Gachsaran
|İran Hazfi Kupası
|15:00
|Persija Jakarta - Persik Kediri
|Endonezya 1. Lig
|15:00
|Sidama Bunna SC - Mekelle 70 Enderta
|Etiyopya Premier Lig
|15:30
|Aswan - El Sekka El Hadid
|Mısır 2. Lig
|15:30
|Gazl Kafr Eldwar - Baladiyyat AL M.
|Mısır 2. Lig
|15:30
|Dayrout - ABO Qair Semads
|Mısır 2. Lig
|15:30
|La Viena - Asyut Petroleum
|Mısır 2. Lig
|15:30
|Maleyat Kafr El Z. - Masar
|Mısır 2. Lig
|15:30
|El Daklyeh - Alqana
|Mısır 2. Lig
|15:45
|Saipa - Nassaji Maz.
|İran Hazfi Kupası
|16:00
|Paradou AC - MC EL Bayadh
|Cezayir 1. Lig
|16:00
|Negelle Arsi - Adama City
|Etiyopya Premier Lig
|16:00
|Airtel Kitara - Bul
|Uganda Premier Ligi
|16:00
|Lugazi Municipal - Express
|Uganda Premier Ligi
|17:00
|AL Shorta - AL Karkh
|Irak Ligi
|18:30
|Khor Fakkan - Al Ahli Dubai
|BAE Arap Körfez Ligi
|19:00
|Grobinas SC - JDFS Alberts
|Letonya Virsliga Düşme/Yükselme
|20:00
|Sveikata - FA Siauliai B
|Litvanya 1. Lig Playoff
|20:00
|SC Villa - NEC
|Uganda Premier Ligi
|20:30
|Hobro - Hvidovre
|Danimarka 1. Lig
|20:45
|Twente (K) - Atl Madrid (K)
|UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
|21:00
|MC Oran - ES Setif
|Cezayir 1. Lig
|21:00
|Norrby - Utsiktens
|İsveç Superettan Düş./Yük.
|21:00
|Hammarby Talang FF - Orebro SK
|İsveç Superettan Düş./Yük.
|22:00
|Juventude - Cruzeiro MG
|Brezilya Serie A
|22:00
|Burnley U21 - QPR U21
|İngiltere U21 Premier Lig Kupası
|23:00
|Peterborough - Stockport
|İngiltere 1. Lig
|23:00
|Sport. Trinidense - CA Tembetary
|Paraguay Premier Ligi Kapanış
|23:00
|Chelsea (K) - Barcelona (K)
|UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
|23:00
|PSG (K) - B. Münih (K)
|UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
|23:00
|OH Leuven (K) - AS Roma (K)
|UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
SÜPER LİG BUGÜN BAŞLIYOR MU?
20 Kasım 2025 Perşembe günü Süper Lig karşılaşması bulunmuyor. Süper Lig mücadeleleri 22 Kasım Cumartesi günü başlayacak.
En dikkat çeken maç hangisi?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea - Barcelona ve PSG - Bayern Münih maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında.
Bugünkü maçlar canlı yayınlanacak mı?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları seçili platformlarda canlı yayınlanacaktır.
İlk maç kaçta?
Günün ilk maçı saat 10:00'da E. Bengal (K) - Wuhan J. Uni. (K) arasında oynanacak.
Bugün dünyanın farklı liglerinden birçok futbol karşılaşması ekranlarda olacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden Afrika liglerine kadar geniş bir futbol yelpazesi izleyicileri bekliyor. Süper Lig ise hafta sonu sahne alacak.