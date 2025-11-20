Giriş / Abone Ol
20 Kasım 2025 Perşembe | Bugün Hangi Maçlar Var? Canlı Futbol Karşılaşmaları Listesi

Süper Lig ne zaman başlıyor? 20 Kasım 2025 Perşembe gününe ait maçlar ve tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.11.2025 10:02
  • Giriş: 20.11.2025 10:02
  • Güncelleme: 20.11.2025 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Futbol dolu bir Perşembe günü bizi bekliyor! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden AFC Kadınlar Futbol Ligi’ne, Endonezya 1. Lig'den İran Hazfi Kupası'na kadar birçok ligde heyecan dorukta. Peki 20 Kasım 2025 bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçları bugün başlıyor mu, hangi karşılaşmalar canlı izlenebilir? Tüm detaylar ve günün maç programı aşağıda!

BUGÜNÜN CANLI MAÇ TAKVİMİ – 20 KASIM 2025

SaatKarşılaşmaLig
10:00E. Bengal (K) - Wuhan J. Uni. (K)AFC Şampiyonlar Ligi Kadınlar, Grup B
11:30Persijap J. - Semen PadangEndonezya 1. Lig
13:00D. Minsk (Rzv) - Lokomotiv GomelBelarus Pervaya Ligi
14:00Besat Kermanshah - Naft Gachsaranİran Hazfi Kupası
15:00Persija Jakarta - Persik KediriEndonezya 1. Lig
15:00Sidama Bunna SC - Mekelle 70 EndertaEtiyopya Premier Lig
15:30Aswan - El Sekka El HadidMısır 2. Lig
15:30Gazl Kafr Eldwar - Baladiyyat AL M.Mısır 2. Lig
15:30Dayrout - ABO Qair SemadsMısır 2. Lig
15:30La Viena - Asyut PetroleumMısır 2. Lig
15:30Maleyat Kafr El Z. - MasarMısır 2. Lig
15:30El Daklyeh - AlqanaMısır 2. Lig
15:45Saipa - Nassaji Maz.İran Hazfi Kupası
16:00Paradou AC - MC EL BayadhCezayir 1. Lig
16:00Negelle Arsi - Adama CityEtiyopya Premier Lig
16:00Airtel Kitara - BulUganda Premier Ligi
16:00Lugazi Municipal - ExpressUganda Premier Ligi
17:00AL Shorta - AL KarkhIrak Ligi
18:30Khor Fakkan - Al Ahli DubaiBAE Arap Körfez Ligi
19:00Grobinas SC - JDFS AlbertsLetonya Virsliga Düşme/Yükselme
20:00Sveikata - FA Siauliai BLitvanya 1. Lig Playoff
20:00SC Villa - NECUganda Premier Ligi
20:30Hobro - HvidovreDanimarka 1. Lig
20:45Twente (K) - Atl Madrid (K)UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
21:00MC Oran - ES SetifCezayir 1. Lig
21:00Norrby - Utsiktensİsveç Superettan Düş./Yük.
21:00Hammarby Talang FF - Orebro SKİsveç Superettan Düş./Yük.
22:00Juventude - Cruzeiro MGBrezilya Serie A
22:00Burnley U21 - QPR U21İngiltere U21 Premier Lig Kupası
23:00Peterborough - Stockportİngiltere 1. Lig
23:00Sport. Trinidense - CA TembetaryParaguay Premier Ligi Kapanış
23:00Chelsea (K) - Barcelona (K)UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
23:00PSG (K) - B. Münih (K)UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
23:00OH Leuven (K) - AS Roma (K)UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar

SÜPER LİG BUGÜN BAŞLIYOR MU?

20 Kasım 2025 Perşembe günü Süper Lig karşılaşması bulunmuyor. Süper Lig mücadeleleri 22 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

En dikkat çeken maç hangisi?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea - Barcelona ve PSG - Bayern Münih maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında.

Bugünkü maçlar canlı yayınlanacak mı?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları seçili platformlarda canlı yayınlanacaktır.

İlk maç kaçta?

Günün ilk maçı saat 10:00'da E. Bengal (K) - Wuhan J. Uni. (K) arasında oynanacak.

Bugün dünyanın farklı liglerinden birçok futbol karşılaşması ekranlarda olacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden Afrika liglerine kadar geniş bir futbol yelpazesi izleyicileri bekliyor. Süper Lig ise hafta sonu sahne alacak.

