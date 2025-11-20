20 Kasım 2025 Perşembe | Bugün Hangi Maçlar Var? Canlı Futbol Karşılaşmaları Listesi

Futbol dolu bir Perşembe günü bizi bekliyor! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden AFC Kadınlar Futbol Ligi’ne, Endonezya 1. Lig'den İran Hazfi Kupası'na kadar birçok ligde heyecan dorukta. Peki 20 Kasım 2025 bugün hangi maçlar var, Süper Lig maçları bugün başlıyor mu, hangi karşılaşmalar canlı izlenebilir? Tüm detaylar ve günün maç programı aşağıda!

BUGÜNÜN CANLI MAÇ TAKVİMİ – 20 KASIM 2025

Saat Karşılaşma Lig 10:00 E. Bengal (K) - Wuhan J. Uni. (K) AFC Şampiyonlar Ligi Kadınlar, Grup B 11:30 Persijap J. - Semen Padang Endonezya 1. Lig 13:00 D. Minsk (Rzv) - Lokomotiv Gomel Belarus Pervaya Ligi 14:00 Besat Kermanshah - Naft Gachsaran İran Hazfi Kupası 15:00 Persija Jakarta - Persik Kediri Endonezya 1. Lig 15:00 Sidama Bunna SC - Mekelle 70 Enderta Etiyopya Premier Lig 15:30 Aswan - El Sekka El Hadid Mısır 2. Lig 15:30 Gazl Kafr Eldwar - Baladiyyat AL M. Mısır 2. Lig 15:30 Dayrout - ABO Qair Semads Mısır 2. Lig 15:30 La Viena - Asyut Petroleum Mısır 2. Lig 15:30 Maleyat Kafr El Z. - Masar Mısır 2. Lig 15:30 El Daklyeh - Alqana Mısır 2. Lig 15:45 Saipa - Nassaji Maz. İran Hazfi Kupası 16:00 Paradou AC - MC EL Bayadh Cezayir 1. Lig 16:00 Negelle Arsi - Adama City Etiyopya Premier Lig 16:00 Airtel Kitara - Bul Uganda Premier Ligi 16:00 Lugazi Municipal - Express Uganda Premier Ligi 17:00 AL Shorta - AL Karkh Irak Ligi 18:30 Khor Fakkan - Al Ahli Dubai BAE Arap Körfez Ligi 19:00 Grobinas SC - JDFS Alberts Letonya Virsliga Düşme/Yükselme 20:00 Sveikata - FA Siauliai B Litvanya 1. Lig Playoff 20:00 SC Villa - NEC Uganda Premier Ligi 20:30 Hobro - Hvidovre Danimarka 1. Lig 20:45 Twente (K) - Atl Madrid (K) UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar 21:00 MC Oran - ES Setif Cezayir 1. Lig 21:00 Norrby - Utsiktens İsveç Superettan Düş./Yük. 21:00 Hammarby Talang FF - Orebro SK İsveç Superettan Düş./Yük. 22:00 Juventude - Cruzeiro MG Brezilya Serie A 22:00 Burnley U21 - QPR U21 İngiltere U21 Premier Lig Kupası 23:00 Peterborough - Stockport İngiltere 1. Lig 23:00 Sport. Trinidense - CA Tembetary Paraguay Premier Ligi Kapanış 23:00 Chelsea (K) - Barcelona (K) UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar 23:00 PSG (K) - B. Münih (K) UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar 23:00 OH Leuven (K) - AS Roma (K) UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar

SÜPER LİG BUGÜN BAŞLIYOR MU?

20 Kasım 2025 Perşembe günü Süper Lig karşılaşması bulunmuyor. Süper Lig mücadeleleri 22 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

En dikkat çeken maç hangisi?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea - Barcelona ve PSG - Bayern Münih maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında.

Bugünkü maçlar canlı yayınlanacak mı?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları seçili platformlarda canlı yayınlanacaktır.

İlk maç kaçta?

Günün ilk maçı saat 10:00'da E. Bengal (K) - Wuhan J. Uni. (K) arasında oynanacak.

Bugün dünyanın farklı liglerinden birçok futbol karşılaşması ekranlarda olacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden Afrika liglerine kadar geniş bir futbol yelpazesi izleyicileri bekliyor. Süper Lig ise hafta sonu sahne alacak.