20 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Günün en çok izlenen dizisi belli oldu!

20 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Now TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, bir haftalık aranın ardından ekranlara güçlü bir dönüş yaparak 6,04 reyting ile günü lider tamamladı. Hem dramatik anlatımı hem de yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizi, yeniden zirvenin sahibi olmayı başardı.

Geçen hafta milli yas nedeniyle yayınlanmayan Halef: Köklerin Çağrısı, ara öncesindeki yüksek performansını koruyarak liderlik koltuğuna geri döndü. ATV'nin popüler programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 5,69 reytingle zirveyi en yakından takip eden yapım olarak ikinci sırada yer aldı. Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht ise 5,42 reytingle üçüncü sıradaki yerini aldı.

Günün dördüncü sırasında ATV’nin gündüz kuşağında yer alan Esra Erol’da programı 4,34 reytingle dikkat çekici bir performans sergiledi. Ayrıca, Now TV ana haber kuşağı olan Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,85 reyting oranıyla günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Tv8’in fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye ise 3,50 reytingle ilk 10 içinde yer aldı.

20 KASIM 2025 PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI İLK 10 (20+ABC1)

Sıra Program Adı Reyting 1 Halef: Köklerin Çağrısı 6,04 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,69 3 Veliaht 5,42 4 Esra Erol’da 4,34 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,85 6 Masterchef Türkiye 3,50 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,92 8 Kim Milyoner Olmak İster – Özel 2,92 9 Veliaht (Özet) 2,86 10 ATV Ana Haber 2,79

Kaynak: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! GECENİN KAZANANI YİNE DEĞİŞMEDİ

Perşembe gününün en çok izlenen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı olurken, yapımın güçlü yükseliş grafiği dikkatlerden kaçmadı. Program, hem sosyal medyada hem de reyting sıralamasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle 20+ABC1 kategorisinde elde ettiği 6,04’lük puan, izleyici bağlılığının sürdüğünü gösteriyor.

Günün Dikkat Çeken Yapımları

Halef: Köklerin Çağrısı – Haftanın lideri

Müge Anlı ile Tatlı Sert – İkinci sırada güçlü performans

Veliaht – Üçüncü sırada istikrarlı çıkış

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – En çok izlenen haber bülteni

Masterchef Türkiye – Yarışma programları arasında ilk sırada

20 Kasım 2025 reyting birincisi hangi dizi oldu?

20 Kasım Perşembe günü reyting birincisi 6,04 puanla Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

Masterchef kaçıncı sırada yer aldı?

Masterchef Türkiye, 3,50 reytingle günü 6. sırada tamamladı.

En çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,85 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Veliaht dizisi reytinglerde kaçıncı oldu?

Veliaht, 5,42 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

20 Kasım 2025 Perşembe gününe damga vuran yapım, yeniden liderliğe yükselen Halef: Köklerin Çağrısı oldu. Gerek diziler gerekse programlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, haftanın sıralaması izleyici davranışları açısından önemli ipuçları sunuyor. Reyting performanslarının gelecek hafta nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu.