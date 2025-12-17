20 kilo veren Tanju Özcan hastalığını açıkladı

Kısa süre içerisinde 20 kilo veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, pankreatit hastalığına yakalandığını açıkladı.

Tanju Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak 20 kilo vermesine neden olan hastalığını paylaştı. Özcan, pankreatit rahatsızlığıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler.

Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu ve tekrar toparlamış oldum. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Şu anda görevimi yapmamı engelleyecek bir rahatsızlığım yok."