20 liradan simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldı

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatlarına yüzde 30 zam yaptı.15 lira olan simit 20 lira oldu.

Simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."