20 Mart 2025 İzmir Hava Durumu: İzmir'in tüm ilçelerinde bugün hava nasıl olacak?

Bahara adım attığımız bu günlerde İzmir, 20 Mart 2025 tarihinde parçalı ve çok bulutlu bir havaya ev sahipliği yapacak. Yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İzmir ve tüm ilçelerinin detaylı hava durumu tahminlerini sizin için derledik.

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel olarak İzmir'in tüm ilçelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12-16°C arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar ise hafif esintilerle gün boyunca etkisini sürdürecek.

İZMİR'İN TÜM İLÇELERİNDE 20 MART 2025 HAVA DURUMU

İzmir Merkez : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Aliağa : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Balçova : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Bayındır : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Bayraklı : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Bergama : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Beydağ : Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Bornova : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Buca : Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Çeşme : Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C Çiğli : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Dikili : Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C Foça : Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C Gaziemir : Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C Güzelbahçe : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Karabağlar : Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C Karaburun : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Karşıyaka : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Kemalpaşa : Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Kınık : Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Kiraz : Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Konak : Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C Menderes : Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C Menemen : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Narlıdere : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Ödemiş : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Seferihisar : Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C Selçuk : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Tire : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Torbalı : Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C Urla: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

VATANDAŞLAR İÇİN TAVSİYELER

Yağış beklenmemesine rağmen bulutlu hava nedeniyle serinlik hissedilebilir. İnce bir mont veya ceket tercih edilebilir.

Deniz kenarında bulunan ilçelerde hafif rüzgar etkili olabilir. Dışarı çıkacaklar buna dikkat etmeli.

İzmir genelinde hava sıcaklıkları uygun seviyelerde olacak, dolayısıyla günlük aktiviteler için uygun bir hava bekleniyor.

20 Mart 2025 tarihinde İzmir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar 12-16°C arasında seyredecek. Hava şartlarının gün içerisinde değişme ihtimali düşük olup, günlük planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.