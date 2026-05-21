20 Mayıs 2026 Çarşamba Reyting Sonuçları | Popüler Dizi Sezona Zirvede Veda Etti!

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. 20+ABC1 kategorisinde zirvenin sahibi, sezon finali bölümüyle ekrana gelen Yeraltı oldu. Dizi, 9,40 reytingle yalnızca günü lider tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda sezona güçlü bir ara verdi. Çarşamba ekranında dizi, spor, haber ve yarışma programları arasında dikkat çeken bir rekabet yaşandı. Listenin üst sıralarında Yeraltı, Eşref Rüya ve UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması yer alırken, gündüz kuşağı programları da ilk 10 içinde kendine yer buldu.

20 MAYIS 2026 GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü 20+ABC1 reyting sıralamasında ilk 10 program belli oldu. Yeraltı sezon finaliyle birinci sırada yer alırken, Eşref Rüya ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 9,40 2 Eşref Rüya 5,71 3 Yeraltı Özet 5,54 4 Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması 4,26 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,00 6 Eşref Rüya Özet 3,77 7 Esra Erol'da 3,70 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,43 9 ATV Ana Haber 2,56 10 Survivor 2,55 Veri kaynağı: TİAK 20 Mayıs 2026 Çarşamba 20+ABC1 reyting sonuçları

YERALTI SEZON FİNALİYLE ZİRVEDE YER ALDI NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü sezon finali bölümüyle 9,40 reyting aldı. Dizi, bir önceki haftaya göre yükseliş göstererek çarşamba akşamının en güçlü yapımı oldu. 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü 8,97 reytingle zirvede yer alan Yeraltı, 20 Mayıs’ta reytingini 9,40’a taşıdı. Böylece dizi, sezon arasına yalnızca lider olarak değil, aynı zamanda artan izleyici ilgisiyle girmiş oldu.

EŞREF RÜYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ Kanal D dizisi Eşref Rüya, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü 5,71 reytingle ikinci sırada yer aldı. Dizi, son haftalardaki istikrarlı performansını koruyarak zirve yarışındaki konumunu sürdürdü. 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü 5,73 reyting alan Eşref Rüya, 20 Mayıs’ta 5,71 reytingle neredeyse aynı seviyede kaldı. Bu tablo, dizinin izleyici kitlesini büyük ölçüde koruduğunu gösterdi.

YERALTI ÖZET BÖLÜMÜ DE İLK 3’E GİRDİ 20 Mayıs reyting tablosunun dikkat çeken sonuçlarından biri de Yeraltı Özet bölümünün üçüncü sıraya yükselmesi oldu. Özet bölüm, 5,54 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. 13 Mayıs’ta 4,24 reytingle dördüncü sırada bulunan Yeraltı Özet, 20 Mayıs’ta önemli bir artış yakaladı. Bu yükseliş, sezon finali bölümüne yönelik ilginin özet yayına da güçlü biçimde yansıdığını gösterdi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İLK 5 İÇİNDE YER ALDI TRT 1’de yayınlanan Freiburg-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü 4,26 reytingle dördüncü sıraya yerleşti. Böylece spor yayını, çarşamba akşamının en çok izlenen ilk 5 yapımı arasında kendine yer buldu. 13 Mayıs sıralamasında üçüncü basamakta Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması bulunuyordu. 20 Mayıs tablosunda ise futbol ilgisi UEFA Avrupa Ligi finaliyle devam etti.

HABER VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINDA SON DURUM 20 Mayıs 2026 Çarşamba listesinde gündüz kuşağının güçlü yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,00 reytingle beşinci sırada yer aldı. Esra Erol'da ise 3,70 reytingle yedinci sırada yer buldu. Haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,43 reytingle öne çıktı. ATV Ana Haber ise 2,56 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı.

SURVİVOR LİSTENİN 10. SIRASINDA YER ALDI TV8’in yarışma programı Survivor, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü 2,55 reytingle listenin onuncu sırasında yer aldı. Program, ilk 10 içinde kalmayı başarsa da 13 Mayıs verilerine göre gerileme yaşadı. 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü 3,07 reytingle sekizinci sırada bulunan Survivor, 20 Mayıs’ta 2,55 reytinge düştü. Böylece yarışma programı hem reyting hem de sıralama bakımından aşağı yönlü bir hareket gösterdi.

KURULUŞ ORHAN TOP 10 DIŞINDA KALDI ATV’nin sezon sonunda final yapacak dizisi Kuruluş Orhan, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Top 10 listesine giremedi. Çarşamba akşamı rekabetinin güçlü olduğu tabloda dizi, ilk 10 program arasında yer almadı. 20+ABC1 sonuçlarında dizilerin, spor yayınlarının, gündüz kuşağının ve haber bültenlerinin öne çıktığı görülürken, Kuruluş Orhan’ın liste dışında kalması günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI 20 Mayıs sonuçlarını daha iyi değerlendirmek için 13 Mayıs 2026 Çarşamba 20+ABC1 reyting sıralaması önemli bir karşılaştırma zemini sunuyor. Bir önceki haftada da zirvede Yeraltı yer almış, Eşref Rüya ikinci sırada günü tamamlamıştı. Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 8,97 2 Eşref Rüya 5,73 3 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması 4,55 4 Yeraltı Özet 4,24 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 6 Esra Erol'da 3,66 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,27 8 Survivor 3,07 9 Eşref Rüya Özet 2,94 10 ATV Ana Haber 2,43 Veri kaynağı: TİAK 13 Mayıs 2026 Çarşamba 20+ABC1 reyting sonuçları

20 MAYIS VE 13 MAYIS REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI 20 Mayıs ve 13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları karşılaştırıldığında, zirvedeki değişmez tablo dikkat çekiyor. Yeraltı iki haftada da birinci sırada yer alırken, sezon finali haftasında reytingini artırmayı başardı. Program 13 Mayıs Reyting 20 Mayıs Reyting Değişim Yeraltı 8,97 9,40 +0,43 Eşref Rüya 5,73 5,71 -0,02 Yeraltı Özet 4,24 5,54 +1,30 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 4,00 -0,10 Esra Erol'da 3,66 3,70 +0,04 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,27 3,43 +0,16 Survivor 3,07 2,55 -0,52 Eşref Rüya Özet 2,94 3,77 +0,83 ATV Ana Haber 2,43 2,56 +0,13 Karşılaştırma tablosunda en belirgin yükselişlerden biri Yeraltı Özet bölümünde görüldü. Eşref Rüya Özet de önceki haftaya göre artış kaydederken, Survivor’ın düşüşü dikkat çekti.

ZİRVE YARIŞINDA HANGİ PROGRAM GÜÇLENDİ? 20 Mayıs reyting sonuçlarına göre zirve yarışında en güçlü çıkışı Yeraltı yaptı. Dizi, 13 Mayıs’ta 8,97 olan reytingini 20 Mayıs’ta 9,40’a yükselterek liderliğini pekiştirdi. Eşref Rüya ise küçük bir düşüş yaşamasına rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. Bu durum, çarşamba akşamı ana rekabetin yine Yeraltı ve Eşref Rüya etrafında şekillendiğini gösterdi.

ÇARŞAMBA REYTİNGLERİNDE GENEL GÖRÜNÜM 20 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları, dizi ağırlıklı bir zirve tablosu ortaya koydu. İlk üç sıranın ikisi Yeraltı ana bölüm ve özetinden oluşurken, Eşref Rüya da ikinci sıradaki yerini korudu. Spor yayını dördüncü sırada kendine yer buldu. Gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri ise ilk 10 içinde dengeli bir dağılım oluşturdu.

