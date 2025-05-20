20 Mayıs Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 personel alımı ilanı Resmi Gazetede
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 20 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü ve gözcü-muhabereci kadrolarında görevlendirilmek üzere daimi işçi statüsünde 21 personel alacak ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 20 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
20 Mayıs 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 20 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 personel istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak. Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.
İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.
20 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİK
– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri