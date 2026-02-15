20 milyar dolar için yola çıkacaktı: Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yarın gerçekleşmesi planlanan Abu Dabi ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, erteleme kararının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın sağlık sorunları nedeniyle alındığı belirtildi. Erdoğan’ın Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve ziyaretin uygun bir tarihte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Erteleme kararı gelmeden önce planlanan temaslarda, Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel dosyaların ağırlık merkezi olması bekleniyordu. Özellikle Gazze’deki insani durum ve yeniden imar süreci, Suriye’deki gelişmeler ile Yemen ve Somali’nin toprak bütünlüğü gibi başlıkların masaya yatırılması öngörülüyordu.

HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Ziyaretin en dikkat çekici başlıklarından birini ise ekonomik pazarlıklar oluşturuyordu. 2024 yılı itibarıyla 16 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin, kısa vadede 20 milyar dolara, orta vadede ise 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyordu.

Erdoğan’ın 2023 yılında BAE’ye yaptığı ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmuş, ilk toplantısı geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye’de yapılan Konsey ile iki ülke arasındaki ilişkiler yoğunlaşmıştı. Toplantıda 7 farklı alanda yeni anlaşmalar imzalanmıştı. Konsey mekanizmasıyla ivme kazanan "stratejik ortaklık" adımlarının bu ziyaretle derinleştirilmesi planlanıyordu.

ETİYOPYA DURAĞI BEKLEMEDE

Programın ikinci durağı olarak belirlenen Etiyopya ziyaretiyle ilgili henüz bir değişiklik bildirilmedi. Mevcut 253 milyon dolarlık ticaret hacminin artırılması hedeflenen Etiyopya temaslarının, BAE ertelemesi sonrası nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.