20 milyon öğrenci için karne günü

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül'de başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyon öğrenci için yaz tatili bugün başlıyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrencinin 11 Eylül 2023’te başlayan eğitim öğretim yılı, bugün sona erdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Bu yıl öğrencilere, ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumlarının da yer aldığı yeni karneler dağıtıldı.

SOSYAL ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye'de okul öncesinde 2 milyon 55 bin 350, ilköğretimde 11 milyon 59 bin 648, ortaöğretimde ise 6 milyon 789 bin 681 olmak üzere toplamda 19 milyon 904 bin 679 öğrenci karnesini bugün aldı. Öğrencilerin okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerdeki değerlendirmeleri de karnelerinde yer aldı.

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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan 'yeni müfredat', okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak. Ayrıca yaz döneminde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.