20 milyonluk çeşme restorasyonu 75 milyona ihale edildi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde dile getirdiği ancak dikkate alınmayan Side Antik Kenti Anıtsal Çeşme yapısı ikinci etap restorasyonu ihalesini Genel Kurul’da detaylı bir şekilde anlattı.

Kaya "Yüklenici yapmayacağı işler için düşük fiyat vermiş, yapacağı işler için de yüksek fiyat vermiş" diye konuştu

Sözcü'de yer alan habere göre; Kaya şunları ifade etti:

“Örneğin, 9 numaralı harcama kaleminde imitasyon pozu işi için 700 TL birim fiyat öngörülmüş, yüklenici ise 19 bin 415 TL birim fiyat teklifiyle, 28 kat daha fazla bir bedel üzerinden işi almış. Yani 296 bin TL toplam harcama öngörülen işe yüklenici 8 milyon 214 bin TL’lik bir harcama öngörmüş.”

Rölöve ve Anıtlar Kurulu’nun 1 milyon 916 bin TL harcama öngördüğü işi yüklenicinin 8 milyon 86 bin TL’ye aldığını belirten Kaya, “Aradaki farka bakın. Yüklenici yapmayacağı işler için düşük fiyat vermiş, yapacağı işler için de yüksek fiyat vermiş. Yani 15-20 milyon TL imal edilecek iş 75 milyon TL’ye ihale edilmiş” dedi.