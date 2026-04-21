20 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizinin gücü zayıflıyor!

20 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve ekran yarışında yine zirvenin sahibi değişmedi. Ancak bu kez dikkat çeken asıl detay, uzun süredir pazartesi akşamlarının açık ara lideri olan Uzak Şehir’in güçlü görünümünü korusa da düşüş trendini sürdürmesi oldu. Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği reyting tablosu, hem diziler hem gündüz kuşağı programları hem de ana haber bültenleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, 20 Nisan 2026 Pazartesi gününü 10,55 reytingle ilk sırada tamamladı. Böylece zirveyi bırakmadı ancak bir süredir devam eden gerileme eğilimi de sürdü. Bu nedenle 20 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları içinde en çok konuşulan başlıklardan biri, sevilen dizinin hâlâ birinci olmasına rağmen eski gücünün bir miktar zayıflamaya başlaması oldu.

20 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE YİNE UZAK ŞEHİR’İN OLDU

20 Nisan 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir, düşüş trendine rağmen günün en çok izlenen programı olmayı başardı. 10,55 reyting alan dizi, pazartesi akşamı ekran rekabetinde açık ara önde kalmayı sürdürdü.

Dizinin özet bölümü de 4,88 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Bu tablo, Uzak Şehir markasının hâlâ çok güçlü bir izleyici ilgisine sahip olduğunu gösterse de ana bölümdeki kademeli gerileme, önümüzdeki haftalar için ayrı bir tartışma başlığı oluşturuyor.

SEVİLEN DİZİNİN GÜCÜ NEDEN ZAYIFLIYOR?

İlk sezonunda rekorları alt üst eden ve ikinci sezona da çok güçlü başlayan Uzak Şehir, uzun süredir pazartesi akşamlarının en baskın yapımı olarak öne çıkıyordu. Ancak son veriler, dizinin liderliğini korumasına rağmen reyting gücünde aşağı yönlü bir hareket yaşandığını gösteriyor.

Yine de bu gerileme, dizinin zirvedeki yerini sarsmış değil. Tam tersine 10,55 reytinglik sonuç, Uzak Şehir’in hâlâ rakiplerinden belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koyuyor. Ancak reyting yarışını yakından takip edenler için artık asıl soru, bu düşüşün geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu haline gelmiş durumda.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI HANGİLERİ OLDU?

20 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında ilk 10 listesi incelendiğinde hem dizi hem gündüz kuşağı hem de haber programlarının dengeli bir görünüm sergilediği görülüyor. Uzak Şehir ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sıraya yerleşti.

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı üçüncü bölümünde artış yaşasa da beklentilerin altında kalarak dördüncü sırada kaldı. TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları ise yarım puanlık artışla üst sıralara tırmandı. TV8’in yarışma programı Survivor da ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20 NİSAN 2026 PAZARTESİ – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 10,55 2 Uzak Şehir (Özet) 4,88 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,24 4 Delikanlı 4,11 5 Cennetin Çocukları 3,94 6 Esra Erol'da 3,79 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,66 8 Survivor 2,86 9 ATV Ana Haber 2,85 10 Show Ana Haber 2,33

VERİ KAYNAĞI: TİAK

DELİKANLI VE CENNETİN ÇOCUKLARI CEPHESİNDE SON DURUM

20 Nisan 2026 reyting sonuçları içinde dikkat çeken bir diğer başlık da yeni yapımların performansı oldu. Show TV’nin Mert Ramazan Demir’li dizisi Delikanlı, üçüncü bölümünde artış yaşadı. Buna rağmen 4,11 reytingle dördüncü sırada kalarak beklentilerin altında bir görünüm sundu.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları ise yarım puanlık artışla 3,94 reytinge yükseldi ve beşinci sıraya tırmandı. Bu sonuç, dizinin izleyici ilgisini artırmaya başladığını gösteren önemli bir sinyal olarak öne çıktı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER PROGRAMLARI LİSTEDE NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Pazartesi gününün reyting yarışında yalnızca diziler değil, gündüz kuşağı ve haber programları da etkili oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,24 reytingle günün en çok izlenen üçüncü yapımı olmayı başardı. Esra Erol’da ise 3,79 reytingle altıncı sırada yer aldı.

Haber bültenleri tarafında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,66 reytingle yedinci sıraya çıktı. ATV Ana Haber 2,85 reytingle dokuzuncu, Show Ana Haber ise 2,33 reytingle onuncu sırada günü tamamladı.

SURVİVOR REYTİNGLERDE KAÇINCI OLDU?

TV8’in yarışma programı Survivor, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü 2,86 reyting aldı. Bu sonuçla birlikte program, günlük en çok izlenen ilk 10 program listesinde sekizinci sırada yer aldı.

Survivor’ın ilk 10 içindeki varlığını sürdürmesi dikkat çekse de pazartesi rekabetinde diziler ve gündüz kuşağı programlarının daha baskın olduğu görüldü.

20 Nisan 2026 Pazartesi reytinglerinde birinci hangi program oldu?

20 Nisan 2026 Pazartesi günü reytinglerde birinci sırayı 10,55 reytingle Uzak Şehir aldı.

Uzak Şehir kaç reyting aldı?

Uzak Şehir, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü 10,55 reyting elde etti.

Uzak Şehir özet bölümü kaçıncı sırada yer aldı?

Uzak Şehir (Özet), 4,88 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Delikanlı kaçıncı oldu?

Delikanlı, 4,11 reytingle günün dördüncü sırasında yer aldı.

Cennetin Çocukları kaç reyting aldı?

Cennetin Çocukları, 3,94 reytingle beşinci sıraya yükseldi.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 2,86 reytingle sekizinci sırada günü tamamladı.

Veri kaynağı nedir?

20 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında veri kaynağı TİAK olarak belirtildi.