20 Nisan hangi burç? 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 20 Nisan hangi burç sorusu ise 20 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 20 Nisan hangi burç? İşte 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
20 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 20 Nisan hangi burç? İşte 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
20 Nisan hangi burç?
20 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
20 Nisan'da doğanların özellikleri
20 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
20 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 702 - Cafer-i Sadık, İslam fıkhî mezhebi Caferiliğe ismini veren Şii imam (ö. 765)
- 1761 - Şah Sultan, III. Mustafa'nın kızı (ö. 1803)
- 1808 - III. Napolyon, Fransız siyasetçi ve II. İmparatorluk İmparatoru (ö. 1873)
- 1840 - Odilon Redon, Fransız ressam (ö. 1916)
- 1889 - Adolf Hitler
- 1893 - Harold Lloyd, Amerikalı komedyen (ö. 1971)
- 1893 - James Bedford, Amerikalı bilim insanı (ö. 1967)
- 1893 - Joan Miro, Katalan sürrealist ressam (ö. 1983)
- 1910 - Fatin Rüştü Zorlu, Türk siyasetçi ve bürokrat (ö. 1961)
- 1916 - Nesibe Zeynalova, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 2004)
- 1918 - Kai Siegbahn, Nobel Fizik Ödülü kazanmış İsveçli fizikçi (ö. 2007)
- 1923 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2015)
- 1923 - Mother Angelica, Amerikalı Katolik rahibe (ö. 2016)
- 1923 - Tito Puente, Porto Riko asıllı Amerikalı Latin caz müzisyeni (ö. 2000)
- 1924 - Leslie Phillips, İngiliz oyuncu,yazar ve yönetmen (ö. 2022)
- 1924 - Nina Foch, Hollanda doğumlu Amerikalı aktris, eğitimci ve film yönetmeni (ö. 2008)
- 1925 - Elena Verdugo, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)
- 1927 - Ömer Aggad, Filistin asıllı Suudi Arap hayırsever ve iş insanı (ö. 2018)
- 1927 - Phil Hill, Amerikalı eski Formula 1 pilotu (ö. 2008)
- 1927 - Alex Müller, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2023)
- 1929 - Domenico Corcione, İtalyan asker ve siyasetçi (ö. 2020)
- 1929 - Ringaudas Songaila, Litvan komünist politikacı, veteriner hekim (ö. 2019)
- 1933 - Kristaq Dhamo, bir Arnavut aktör ve film yönetmeni
- 1936 - Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2020)
- 1937 - Yılmaz Onay, Türk yazar, yönetmen ve çevirmen (ö. 2018)
- 1937 - George Takei, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve aktivist
- 1938 - Betty Cuthbert, Avustralyalı eski kadın atlet (ö. 2017)
- 1939 - Gro Harlem Brundtland, Norveçli siyasetçi
- 1941 - Ryan O'Neal, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1942 - Arto Paasilinna, Fin romancı (ö. 2018)
- 1943 - Abdullah Kiğılı, Türk iş insanı ve Kiğılı giyim mağazalarının kurucusu
- 1943 - Edie Sedgwick, Amerikalı aktris (ö. 1971)
- 1945 - Michael Brandon, Amerikalı oyuncu
- 1945 - Thein Sein, Birmanyalı politikacı
- 1947 - Viktor Suvorov, Sovyet askeri istihbarat subayı
- 1949 - Veronica Cartwright, Amerikalı oyuncu
- 1949 - Massimo D'Alema, İtalyan politikacı
- 1949 - Jessica Lange, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü
- 1949 - Mahmut Cevher, Türk oyuncu
- 1950 - Steve Erickson, Amerikalı yazar
- 1950 - Aleksander Lebed, Rus asker ve siyasetçi (ö. 2002)
- 1951 - Luther Vandross, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör (ö. 2005)
- 1951 - Haluk İmga, Türk bürokrat ve siyasetçi
- 1955 - Svante Pääbo, İsveçli biyolog, genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
- 1956 - Peter Chelsom, İngiliz yönetmen ve aktör
- 1958 - Galip Tekin, Türk çizgi romancı (ö. 2017)
- 1963 - Rachel Whiteread, İngiliz sanatçı
- 1964 - Andy Serkis, İngiliz aktör
- 1964 - Rosalynn Sumners, Amerikalı buz patenci
- 1966 - David Chalmer, Avustralyalı filozof ve bilişsel bilimci
- 1966 - David Filo, ABD'li bilgisayar mühendis
- 1967 - Mike Portnoy, Amerikalı baterist
- 1970 - Shemar Moore, Amerikalı oyuncu, model, sunucu
- 1971 - Hilal Özdemir, Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı
- 1972 - Carmen Electra, Amerikalı model, aktris ve şarkıcı
- 1972 - Željko Joksimović, Sırp şarkıcı ve besteci
- 1975 - Esra Dalfidan, Türk asıllı Alman caz şarkıcısı
- 1975 - Michael Render, sahne adıyla Killer Mike, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu
- 1976 - Aldo Bobadilla, Paraguaylı futbolcu
- 1976 - Ali Atay, Türk oyuncu ve müzisyen
- 1979 - Bedük, Türk müzisyen
- 1980 - Jasmin Wagner, Alman kadın şarkıcı, aktris ve TV sunucusu
- 1983 - Miranda Kerr, Avustralyalı manken
- 1984 - Bárbara Lennie Holguín, İspanyol oyuncu
- 1985 - Brian Joseph Myers, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1987 - Chun Woo-hee, Güney Koreli aktris
- 1987 - Anna Rossinelli, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı
- 1989 - Carlos Valdes, Amerikan aktör, müzisyen ve şarkıcı
- 1990 - Lu Han, Çinli şarkıcı ve oyuncu
- 1993 - Petrus Boumal, Kamerunlu milli futbolcu
- 1993 - Takuma Arano, Japon futbolcu
- 1995 - Charline Mignot, İsviçreli fotoğrafçı ve şarkıcı
- 1997 - Alexander Zverev Jr., Alman tenisçi
- 2001 - Reyhan Asena Keskinci, Türk oyuncu
20 Nisan Burcunun Yükseleni
20 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
20 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
20 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
20 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.