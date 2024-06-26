20 Nisan hangi burç? 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 20 Nisan hangi burç sorusu ise 20 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 20 Nisan hangi burç? İşte 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

20 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 20 Nisan hangi burç? İşte 20 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

20 Nisan hangi burç?

20 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

20 Nisan'da doğanların özellikleri

20 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

20 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

702 - Cafer-i Sadık, İslam fıkhî mezhebi Caferiliğe ismini veren Şii imam (ö. 765)

1761 - Şah Sultan, III. Mustafa'nın kızı (ö. 1803)

1808 - III. Napolyon, Fransız siyasetçi ve II. İmparatorluk İmparatoru (ö. 1873)

1840 - Odilon Redon, Fransız ressam (ö. 1916)

1889 - Adolf Hitler

1893 - Harold Lloyd, Amerikalı komedyen (ö. 1971)

1893 - James Bedford, Amerikalı bilim insanı (ö. 1967)

1893 - Joan Miro, Katalan sürrealist ressam (ö. 1983)

1910 - Fatin Rüştü Zorlu, Türk siyasetçi ve bürokrat (ö. 1961)

1916 - Nesibe Zeynalova, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 2004)

1918 - Kai Siegbahn, Nobel Fizik Ödülü kazanmış İsveçli fizikçi (ö. 2007)

1923 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2015)

1923 - Mother Angelica, Amerikalı Katolik rahibe (ö. 2016)

1923 - Tito Puente, Porto Riko asıllı Amerikalı Latin caz müzisyeni (ö. 2000)

1924 - Leslie Phillips, İngiliz oyuncu,yazar ve yönetmen (ö. 2022)

1924 - Nina Foch, Hollanda doğumlu Amerikalı aktris, eğitimci ve film yönetmeni (ö. 2008)

1925 - Elena Verdugo, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1927 - Ömer Aggad, Filistin asıllı Suudi Arap hayırsever ve iş insanı (ö. 2018)

1927 - Phil Hill, Amerikalı eski Formula 1 pilotu (ö. 2008)

1927 - Alex Müller, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2023)

1929 - Domenico Corcione, İtalyan asker ve siyasetçi (ö. 2020)

1929 - Ringaudas Songaila, Litvan komünist politikacı, veteriner hekim (ö. 2019)

1933 - Kristaq Dhamo, bir Arnavut aktör ve film yönetmeni

1936 - Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2020)

1937 - Yılmaz Onay, Türk yazar, yönetmen ve çevirmen (ö. 2018)

1937 - George Takei, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve aktivist

1938 - Betty Cuthbert, Avustralyalı eski kadın atlet (ö. 2017)

1939 - Gro Harlem Brundtland, Norveçli siyasetçi

1941 - Ryan O'Neal, Amerikalı sinema oyuncusu

1942 - Arto Paasilinna, Fin romancı (ö. 2018)

1943 - Abdullah Kiğılı, Türk iş insanı ve Kiğılı giyim mağazalarının kurucusu

1943 - Edie Sedgwick, Amerikalı aktris (ö. 1971)

1945 - Michael Brandon, Amerikalı oyuncu

1945 - Thein Sein, Birmanyalı politikacı

1947 - Viktor Suvorov, Sovyet askeri istihbarat subayı

1949 - Veronica Cartwright, Amerikalı oyuncu

1949 - Massimo D'Alema, İtalyan politikacı

1949 - Jessica Lange, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü

1949 - Mahmut Cevher, Türk oyuncu

1950 - Steve Erickson, Amerikalı yazar

1950 - Aleksander Lebed, Rus asker ve siyasetçi (ö. 2002)

1951 - Luther Vandross, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör (ö. 2005)

1951 - Haluk İmga, Türk bürokrat ve siyasetçi

1955 - Svante Pääbo, İsveçli biyolog, genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1956 - Peter Chelsom, İngiliz yönetmen ve aktör

1958 - Galip Tekin, Türk çizgi romancı (ö. 2017)

1963 - Rachel Whiteread, İngiliz sanatçı

1964 - Andy Serkis, İngiliz aktör

1964 - Rosalynn Sumners, Amerikalı buz patenci

1966 - David Chalmer, Avustralyalı filozof ve bilişsel bilimci

1966 - David Filo, ABD'li bilgisayar mühendis

1967 - Mike Portnoy, Amerikalı baterist

1970 - Shemar Moore, Amerikalı oyuncu, model, sunucu

1971 - Hilal Özdemir, Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı

1972 - Carmen Electra, Amerikalı model, aktris ve şarkıcı

1972 - Željko Joksimović, Sırp şarkıcı ve besteci

1975 - Esra Dalfidan, Türk asıllı Alman caz şarkıcısı

1975 - Michael Render, sahne adıyla Killer Mike, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu

1976 - Aldo Bobadilla, Paraguaylı futbolcu

1976 - Ali Atay, Türk oyuncu ve müzisyen

1979 - Bedük, Türk müzisyen

1980 - Jasmin Wagner, Alman kadın şarkıcı, aktris ve TV sunucusu

1983 - Miranda Kerr, Avustralyalı manken

1984 - Bárbara Lennie Holguín, İspanyol oyuncu

1985 - Brian Joseph Myers, Amerikalı profesyonel güreşçi

1987 - Chun Woo-hee, Güney Koreli aktris

1987 - Anna Rossinelli, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı

1989 - Carlos Valdes, Amerikan aktör, müzisyen ve şarkıcı

1990 - Lu Han, Çinli şarkıcı ve oyuncu

1993 - Petrus Boumal, Kamerunlu milli futbolcu

1993 - Takuma Arano, Japon futbolcu

1995 - Charline Mignot, İsviçreli fotoğrafçı ve şarkıcı

1997 - Alexander Zverev Jr., Alman tenisçi

2001 - Reyhan Asena Keskinci, Türk oyuncu

20 Nisan Burcunun Yükseleni

20 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

20 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

20 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

20 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.