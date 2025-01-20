20 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? (Ankara 5 günlük hava durumu)
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisini nispeten kaybetti. Peki Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da yağmur ve kar bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.
Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyoğu ve doğu kesimlerinde etkili olurken Ankara'da hava nasıl? Ankara'da bugün yağış bekleniyor mu? Ankara hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahminlerine bakalım:
ANKARA PAZARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Ankara'da 20 Ocak 2025 Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık en düşük 0, en yüksek ise 8 derece civarlarında seyredecek.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Ankara'da önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerine bakıldığında, 5 gün boyunca çarşamba ve perşembe günleri yağmurlu olduğu, geri kalan günlerde ise açık bir hava bekleniyor.
Ankara'nın 5 günlük hava tahmini şöyle:
- Pazartesi: 0/8 (Sisli)
- Salı: -1/10 (Sisli)
- Çarşamba: 1/8 (Yağmurlu)
- Perşembe: 4/8 (Yağmurlu)
- Cuma: 0/11 (Az bulutlu, açık)