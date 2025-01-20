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20 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? (Ankara 5 günlük hava durumu)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisini nispeten kaybetti. Peki Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da yağmur ve kar bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.01.2025 10:56
  • Giriş: 20.01.2025 10:56
  • Güncelleme: 20.01.2025 10:56
20 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? (Ankara 5 günlük hava durumu)
Foto: Depophotos

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyoğu ve doğu kesimlerinde etkili olurken Ankara'da hava nasıl? Ankara'da bugün yağış bekleniyor mu? Ankara hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahminlerine bakalım:

ANKARA PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Ankara'da 20 Ocak 2025 Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık en düşük 0, en yüksek ise 8 derece civarlarında seyredecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerine bakıldığında, 5 gün boyunca çarşamba ve perşembe günleri yağmurlu olduğu, geri kalan günlerde ise açık bir hava bekleniyor.

Ankara'nın 5 günlük hava tahmini şöyle:

  • Pazartesi: 0/8 (Sisli)
  • Salı: -1/10 (Sisli)
  • Çarşamba: 1/8 (Yağmurlu)
  • Perşembe: 4/8 (Yağmurlu)
  • Cuma: 0/11 (Az bulutlu, açık)
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