20 Ocak 2025 Ankara Hava Durumu: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? (Ankara 5 günlük hava durumu)

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyoğu ve doğu kesimlerinde etkili olurken Ankara'da hava nasıl? Ankara'da bugün yağış bekleniyor mu? Ankara hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahminlerine bakalım:

ANKARA PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Ankara'da 20 Ocak 2025 Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık en düşük 0, en yüksek ise 8 derece civarlarında seyredecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerine bakıldığında, 5 gün boyunca çarşamba ve perşembe günleri yağmurlu olduğu, geri kalan günlerde ise açık bir hava bekleniyor.

Ankara'nın 5 günlük hava tahmini şöyle: